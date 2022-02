Droga | Prisão preventiva para cinco suspeitos de tráfico

O Juiz de Instrução Criminal decretou prisão preventiva para quatro vietnamitas e um tanzaniano por suspeitas da prática de tráfico de droga em Macau, em dois casos separados, indicou ontem em comunicado o Ministério Público.

Quanto ao primeiro caso, as autoridades detectaram uma rede constituída por quatro indivíduos oriundos do Vietname suspeitos de terem enviado, por via postal, ecstasy da Holanda para Macau. A droga escondida em papel de chocolate totalizava mais de mil comprimidos com um peso líquido de 473,45 gramas. Na sequência do inquérito policial as autoridades apuraram que um dos suspeitos terá entrado ilegalmente em Macau e tinha em sua posse um documento de identificação de outra pessoa.

No caso que envolve um homem oriundo da Tanzânia, a polícia fez a detenção por suspeitas de tráfico de cocaína. O Ministério Público revelou que as autoridades encontraram a droga (17,542 gramas) no quarto da hospedaria onde o indivíduo estava alojado.

Os cincos arguidos foram indiciados pela prática de tráfico ilícito de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas, crime que pode resultar numa pena de prisão até 15 anos.

O homem suspeito de uso ou posse de documento alheio e de entrada sem sujeição a controlo de migração arrisca penas adicionais de prisão de até 3 anos e um ano, respectivamente.

A prisão preventiva foi decretada porque o Juiz de Instrução Criminal entendeu haver risco de fuga de Macau e perturbação da investigação e obtenção de prova.

De acordo com os dados estatísticos do Ministério Público, em 2021 foram acusados 99 arguidos pela prática do crime de tráfico de droga e destes a 58 foi aplicada a prisão preventiva.