Huaiyang e o Rio Cai

Localizada num importante ponto estratégico, tanto militar como administrativo, Huaiyang, uma das primeiras cidades do mundo, encontra-se construída a meio do Lago Dragão (Long hu), em cujas águas a Sul estão esculturas com vários dragões semi-submersos e na margem oposta, o Templo Mausoléu de Fu Xi. Este tem à frente uma ampla praça em pedra separada do recinto do Templo por o Rio Cai, assim chamado desde o Período Norte-Sul (386 ou 420-589) quando o canal Hong Gou mudou de nome para Cai Shui (Águas do Cai) ou Sha Shui.

O canal Hong Gou fora mandado construir em 360 a.n.E. por o Marquês Hui de Wei (400-319) e partindo do Rio Amarelo, entre as cidades de Luoyang e Kaifeng, passava por Chenzhou (então o nome de Huaiyang) e chegava ao Rio Huai. Estava-se no Período dos Reinos Combatentes (475-221 a.n.E.) quando o Reino Wei (344-319), para preparar a guerra, mudou em 364 a.n.E. a capital de Anyi para Daliang (Kaifeng) e quatro anos depois, mandou em 360 a.n.E. rasgar o Hong Gou, canal cuja construção terminou em 339 a.n.E.

A obra baseava-se no anterior trabalho do Rei Yu (Da Yu, 2070-2035 a.n.E.) que, para resolver o problema das cheias do Rio Amarelo, rasgou canais colocando a água a vazar para Sul e assim as distribuiu pelos os rios da região, levando-as até ao Rio Huai. O Canal Hong Gou resolvia o problema da água para a agricultura, possibilitando ainda uma via para o transporte fluvial de mercadorias e pessoas e assim, de Daliang conseguia-se chegar aos reinos de Han, Chu, Qi, Wei e Lu. No reinado do primeiro imperador Qin foi usado para levar o arroz do Sul para a capital Xianyang (hoje Xian).

O Canal Hong Gou ligava o Rio Amarelo com os nove rios da região afluentes do Rio Huai e mais tarde seguiria até ao Changjiang. Para Leste, através do Rio Ji chegava-se ao Grande Canal. Para Norte conectava com o Rio Amarelo, onde para Oeste se encontrava com os rios Luo e o Wei.

Em Chen Cheng (Huaiyang) no ano de 209 a.n.E. foi criado o primeiro reino rural da História da China, denominado Zhang Chu, por Chen Sheng e Wu Guang, os primeiros agricultores revolucionários, num acordo que foi um duro golpe para o governo da Dinastia Qin. Após a queda dessa dinastia, entre 206 e 202 a.n.E. ocorreu a contenda entre os reinos Chu e Han e em 203 a.n.E., ao fizerem o tratado de paz marcaram entre ambos como fronteira o canal Hong Gou. Nos tabuleiros de xadrez chinês encontra-se representado esse canal a separar os dois lados, denominados Rio Chu e fronteira Han.

OS NOMES DA CIDADE

Importante ponto estratégico há 5800 anos, quando Fu Xi aí fez a capital Wanqiu e um pouco mais tarde, outro dos Três Soberanos, o Imperador Yan (Yan Di Shen Nong) reconstruiu essa antiga cidade para sua capital, mudando-lhe o nome para Chen, sendo visitada por o Imperador Amarelo (Huangdi). Na Dinastia Xia (2070-1600 a.n.E.) Chen era chamada Yuzhou.

Zhen Shao Jing no livro Zhong Guo Shui Li Shi refere, entre 2287 e 602 a.n.E. o Rio Amarelo com frequência mudava o curso e Chenzhou por seis vezes sofreu inundações.

Com a chegada da Dinastia Zhou do Oeste (1046-771 a.n.E.), o Rei Wu, após a filha Da Ji se casar com Gui Man (Cui Man), um descendente directo do Ancestral Shun Di, entregou ao genro uma grande área de terra para administrar. Como Duque Hu de Chen (Hugong, 1045-986 a.n.E.) fundou o Reino de Chen (陳, c.1045-479 a.n.E.), fazendo a capital em Chenzhou, mas fora do lugar até então existente, onde Fu Xi construíra uma muralhada cidade quadrada com as portas Norte e Sul, hoje no local denominado Ping Liang Tai.

Por ser esse um espaço exíguo, o Duque Hu mandou edificar a capital a quatro quilómetros daí, onde agora está a cidade de Huaiyang. No Período Primavera-Outono (Chun Qiu, 770-476 a.n.E.), era Chen já um pequeno reino situado na fronteira com o Reino Chu, também ele fundado na mesma altura, quando o Rei Wu deu terras ao seu professor Yu Xiong (鬻熊). Mais tarde o Reino Chen tornou-se vassalo dos Chu, lutando ao lado destes na Batalha de Chengpu em 632 a.n.E.. O Duque Min de Chen (501-478 a.n.E.) foi o último dos 25 governantes Chen, sendo o reino anexado aos Chu em 479 a.n.E., tomando muitos dos habitantes o nome de família Chen.

Com a destruição de Ying, antiga capital do Reino Chu, o Rei Qingxiang dos Chu (298-263 a.n.E.) transferiu a capital para Chenzhou e chamou-lhe Ying Chen.

No reinado de Gao Di (206-195 a.n.E.), primeiro imperador da Dinastia Han do Oeste, Chenzhou passou em 200 a.n.E. a chamar-se Huaiyang, por se situar a Norte do Rio Huai. No Período dos Três Reinos (220-280), Cao Za, filho de Cao Cao, ergueu aqui o Reino Chensi, regressando a cidade ao nome de Chenzhou, mantido até ao fim da Dinastia Qing, apesar de na Dinastia Sui (581-618) voltar a ser Huaiyang. Em 598, a água do Rio Amarelo inundou Huaiyang, Kaifeng e outros sete locais.

De novo Chenzhou na Dinastia Tang, a cidade sofreu inundações nos anos de 640 e 839, e da Dinastia Song até à Ming ocorreu por 57 vezes as águas do Rio Amarelo virem inundá-la, por vezes em períodos curtos de muitos dias e quando longos, alagada por mais de dez anos. Daí o governo de Chenzhou precisar constantemente de altear e fortalecer os muros que protegiam a cidade, mas estes, em Junho de 1043, abriram brechas e as águas inundaram-na, segundo Chenzhou FuZhi.

LAGO DRAGÃO

O livro Huaiyang XianZhi refere Chenzhou na Dinastia Song ter três lagos: o situado na parte Sul da cidade chamava-se Nantan Hu; a Oeste era o Liu Hu, também conhecido por lago sem água; e na parte Norte o Lago Beiguan, sendo independentes uns dos outros. Devido às águas do Rio Amarelo inundarem a região, os lagos ainda na Dinastia Song ficaram ligados.

As grandes chuvas de Junho de 1566 cobriram de água os campos, destruindo muitas casas, necessitando os habitantes de andar de barco na cidade e no Outono de 1593 só embarcado se podia sair das suas quatros portas.

Os muros de protecção de Chenzhou foram em Julho de 1607 destruídos pelas águas do Rio Cai, que inundaram as casas, ocorrendo o mesmo mais duas vezes, no Outono de 1831 e em 1926. Chenzhou em 1913 passou definitivamente a ter o nome de Huaiyang.

Numa das reparações do muro protector do lago, nele se contou vinte anteriores intervenções e chegou-se à conclusão de que a largura inicial era de três metros. Em 1945, o governo ordenou aos militares a destruição da parte Sul do muro para entrar no lago 11 milhões de m³ de água.

Em 1956, ao construir a Ponte Cai he encontrou-se à profundidade de três metros uma outra ponte, percebendo-se assim terem as bases da cidade sido alteadas dez metros. A actual maior profundidade do lago é de 2,1 metros e a terra em volta, onde se encontra construída a cidade, está a 2,2 m de altura.

O Lago Long em 1981 tinha de Leste a Oeste 4,4 km e de Norte para Sul 2,5 km, numa área de 10.840 mu. Em 1996, o governo de Huaiyang usou 37 dias e mais de mil pessoas para fazer a limpeza do lago. Agora a água transparente conta com muito peixe, pássaros e flores, mas não vi tartarugas.