Cinemateca Paixão | Cartaz de Janeiro apresenta filmes de todo o mundo

A Cinemateca Paixão apresenta em Janeiro um cartaz variado com filmes realizados nos quatro cantos do mundo. Um deles é “Casa de Antiguidades”, do cineasta brasileiro João Paulo Miranda Maria, que traça uma metáfora fílmica do Brasil

O programa da Cinemateca Paixão para o primeiro mês de 2022 está repleto de filmes recentes de proveniência variada. Em língua portuguesa o cartaz inclui “Casa de Antiguidades”, do cineasta João Paulo Miranda Maria, que será exibido no dia 6 de Janeiro, às 21h.

O filme, de 2020, foi a primeira longa-metragem da carreira do realizador brasileiro, que em declarações à Lusa explicou que “Casa de Antiguidades” é quase uma metáfora do Brasil, mas, sobretudo, de uma sociedade conservadora.

Trata-se de “quase retrato alegórico” onde se pode encontrar um “Brasil muito diferente, no sul, mas frio”, sem a “visão tropical do costume, e que serve como “uma metáfora para o Brasil de hoje”. Coloca-se o foco no movimento actual “que vai ao fascismo, que é conservador, intolerante, racista, com vários preconceitos, e machista”.

O filme é protagonizado por António Pitanga e passa-se numa casa abandonada, cheia de objectos e recordações, descoberta por Cristovam, um negro nativo do norte do Brasil, mais rural, que se muda para o sul do país para trabalhar numa fábrica de leite. Aí dá-se o confronto com a xenofobia e o conservadorismo do lugar onde se encontra.

Este ano o filme foi candidato ao prémio Golden do Festival Internacional de Cinema de Hong Kong, além de outras candidaturas nos festivais de cinema de Cannes e Toronto.

Da China chega-nos “The Reunions”, do realizador Chengpeng Dong, exibido entre os dias 6 e 16 de Janeiro, às 19h30. A película centra-se no projecto de um cineasta apaixonado pela comédia que decide contar a história de como a sua avó celebraria a passagem de ano na sua terra natal, num meio rural. No entanto, a avó morre antes de o realizador ter a oportunidade de realizar o projecto, mas isso não impede a reunião familiar.

No ano passado, “The Reunions” foi candidato ao prémio Golden Goblet do Festival Internacional de Cinema de Xangai, e foi também representado no Festival Internacional de Cinema de Pequim.

A proposta da sétima arte de Taiwan no cartaz de Janeiro da Cinemateca Paixão é o filme “American Girl”, do cineasta Feng-I Roan, que dará também uma palestra no dia 15 de Janeiro, após a exibição do filme. A película pode ser vista entre os dias 8 e 15 de Janeiro, porque quem já tem bilhete, porque todas as sessões estão esgotadas.

A história de “American Girl” passa-se no Inverno de 2003 e revela o percurso de Fen, uma adolescente de 13 anos que tenta adaptar-se à vida em Taipei depois de descobrir que a mãe, a viver em Los Angeles, sofre de cancro da mama. Fen tenta então restabelecer a ligação com o pai, mas depressa a relação com os seus progenitores piora.

“Wu Hai”, filme de Ziyang Zhou, será exibido entre os dias 4 e 15 de Janeiro. A película conta a história de um casal que vive uma vida feliz na cidade de Wuhai, até que uma série de peripécias complica as suas vidas.

Os estrangeiros

No segundo dia do novo ano, às 21h30, está agendada a última sessão do filme “Moon 66, Questions”, de Jacqueline Lentzhou, que foi candidato a um prémio do Festival Internacional de Cinema de Berlim.

No ecrã da Cinemateca Paixão será contada a história de Artemis, que depois de anos de ausência regressa a Atenas para acorrer ao pai que está gravemente doente. A descoberta de um segredo do seu pai permite a Artemis conhecê-lo melhor e, como consequência, amá-lo verdadeiramente pela primeira vez.

Nos dias 1, 5 e 9 de Janeiro, às 21h30, será exibido a produção francesa “Gagarine”, que revela a vida e os sonhos do jovem Yuri, com apenas 16 anos. A residir nas Torres Gagarine, Yuri sonha tornar-se astronauta, mas quando surge uma acção para demolir o edifício onde vive, o adolescente acaba por aderir ao movimento de resistência.