Deputado pede ligação à conta única e registo de terceiros

Com o anúncio da nova aplicação para telemóvel do código de saúde que permite rastrear percursos, Lam Lon Wai sugere a integração na “conta única de acesso” e a possibilidade de os utentes registarem idosos que estejam consigo. O deputado teme que o registo do nome de passageiros nos autocarros gere confusão

Com o lançamento da fase experimental da aplicação para telemóvel do código de saúde, que permite registar o percurso, o deputado Lam Lon Wai defende a introdução de funcionalidades que facilitem a utilização do software por a população, sobretudo a mais idosa.

Mais concretamente, o deputado sugere que o Governo pondere, não só a integração da nova aplicação na “conta única de acesso”, mas também a possibilidade de registar, de uma só vez, acompanhantes e familiares no momento de entrada em estabelecimentos.

Recorde-se que com a nova aplicação, actualmente a ser testada em eventos como o Festival da Gastronomia e o Grande Prémio, será possível fazer um ‘scan’ a um código QR dos locais frequentados.

“O código de saúde foi desenvolvido através de uma versão sedeada na web, mas também pode ser gerado através da plataforma ‘conta única de acesso’, que muitos residentes utilizam. As autoridades devem considerar a integração da aplicação móvel do código de saúde de Macau com a ‘conta única de acesso’. A integração de diferentes pontos de acesso facilitará a gestão e poupará custos de manutenção”, apontou o deputado numa interpelação escrita.

Lam Lon Wai defende ainda que a nova aplicação deve permitir a possibilidade de incluir terceiros, para que os utilizadores possam “registar filhos, pais e acompanhantes”, evitando o “inconveniente” de ter que auxiliar a geração dos códigos de saúde de um agregado ou grupo de pessoas.

Acidentes de percurso

Por escrito, Lam Lon Wai mostrou-se ainda preocupado com a pressão adicional que a associação da identificação dos passageiros de autocarro ao cartão Macau Pass, poderá colocar aos motoristas de autocarro. Isto, numa altura em que os condutores já têm de prestar atenção a outras medidas de prevenção epidémica, como a colocação de máscaras e a verificação de códigos de saúde.

Recorde-se que a Direcção dos Serviço para os Assuntos de Tráfego (DSAT) anunciou um plano de registo e identificação dos passageiros dos autocarros. Aqueles que não procedam ao registo até 11 de Dezembro vão perder benefícios nas tarifas. E, na ausência de identificação, “as autoridades irão requerer” o registo, findo esse prazo.

Perante este cenário, o deputado quer saber que medidas serão tomadas pelo Governo para apoiar o trabalho dos motoristas de autocarro. “Será possível, através da adição de novos recursos tecnológicos prestar auxílio aos motoristas no trabalho de prevenção?”, questionou Lam Lon Wai.