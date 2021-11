Corrida da Guia: Souza quer vencer na sua 20.ª corrida no GP

Em quarenta e nove edições da Corrida da Guia, nunca um piloto de Macau conseguiu subir ao pódio. Filipe Souza é o piloto da RAEM que melhor se classificou na corrida, um quarto lugar no ano passado. Este ano, naquela que é a sua 19.ª participação e 20.ª corrida no Grande Prémio de Macau, o piloto macaense, que vai conduzir novamente um Audi RS 3 LMS TCR, vai tentar “quebrar esse enguiço”, quiçá mesmo vencer a corrida de 12 voltas de domingo.

Hoje Macau: Não escondes que queres terminar, pelo menos no pódio, achas que é possível vencer?

Filipe Souza: Sinceramente n ã o quero s ó terminar p ó dio, quero ganhar e acho que posso ganhar. Este ano, nã o participei em muitas corridas na China mas testei muito. Não s ó em carros de Turismo, mas tamb é m fiz testes de Fó rmula Renault no Circuito de Zhuhai para ganhar mais velocidade.

HM: Os Lynk & Co são os favoritos à vitória. Qual é a vantagem que eles têm sobre ti?

FS: Os Lynk & Co s ã o carros muito fortes. Não só no equilíbrio, mas tamb é m t êm um motor muito potente. Isto, para além de tamb é m terem apoio dos engenheiros de fábrica, da equipa oficial da FIA WTCR .

HM: Vai ser a primeira corrida internacional de TCR com pneus Avon. Achas que esta situação te pode ajudar?

FS: Acho que em principio não terei tanta vantagem nos pneus. Testei com estes pneus e já os conheço, mas também já vi muitos carros que participam no campeonato TCR China a testaram no Circuito Internacional de Guangdong com estes pneus Avon .

HM: Quais são os teus planos depois desta prova?