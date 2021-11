Fotografia | Imagem do Grand Lisboa vence prémio do Architecture Photography MasterPrize

O fotojornalista português Gonçalo Lobo Pinheiro, ex-editor do HM, venceu a primeira edição do prémio “Best of Best” de fotografia de arquitectura do Architecture Photography MasterPrize (APMP). A imagem, intitulada “Glitz and Grit”, ligada à temática da paisagem urbana, venceu na categoria “Exterior Photography” (Fotografia de Exterior), no segmento Profissional. Trata-se de uma fotografia tirada ao casino e hotel Grand Lisboa em 2018, mas a partir da perspectiva da Rua Nova à Guia.

A fotografia foi captada em 2018 para uma reportagem sobre inequidade em Macau que foi publicada pelo jornal inglês The Guardian. Posteriormente, um pouco por todo o mundo, participou em diversas exposições colectivas e foi publicada em livro.

“Glitz and Grit” também venceu o Latin American Fotografia 8 e o Umbra International Photography, além de ter sido finalista e a escolha de editores no National Geographic Travel Photo Contest em 2019. A imagem do Grand Lisboa foi também distinguida em muitos outros concursos.

Citado por uma nota de imprensa, Gonçalo Lobo Pinheiro assume que tem vindo a ser “muito feliz” com esta fotografia. “Só tenho de estar muito agradecido com mais esta distinção. É um privilégio, enquanto português, vencer um prémio com uma fotografia de Macau, local onde resido desde 2010. Acabo por, de certo modo, representar os dois territórios nesta que é a primeira edição deste prémio.”

O fotojornalista recorda que esta imagem “não é inédita” mas que “ilustra bem o que é a paisagem urbana de Macau, esta mistura entre o velho e o novo, entre a opulência e o frugal, se assim podemos dizer”. O Architecture MasterPrize foi criado, em 2015, pelo Farmani Group como uma iniciativa do IDA – International Design Awards, que reconhece e celebra o design multidisciplinar inteligente e sustentável desde 2007.