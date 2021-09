Reconstrução do Edifício Sin Fong está praticamente concluída

A reconstrução do Edifício Sin Fong Garden está praticamente concluída, depois de os trabalhos em altura terem terminado. Nesta fase, segundo o canal chinês da Rádio Macau, estão a ser instalados tubos e canalizações para a electricidade e água.

Segundo Wong Man Sang, proprietários de uma fracção habitacional no edifício, a conclusão das obras estava prevista para Agosto. Porém, ocorreram “pequenos atrasos” que fizeram com que tal não fosse possível. Também por esse motivo, os moradores ainda não sabem quando podem voltar a ocupar as suas casas.

O proprietário explicou que a reconstrução do edifício foi financiada principalmente pelos proprietários. Para esse efeito, foram feitas das campanhas de recolha de fundos. Na primeira acção foram angariados 70 milhões de patacas e na segunda 100 milhões de patacas. O segundo montante foi conseguido com recursos a empréstimos bancários, apesar de alguns proprietários não terem conseguido cumprir as exigências necessárias para contrair empréstimo. Wong reconheceu ter sido um dos moradores com dificuldades para aceder ao financiamento, mas admite ter recebido assistência para resolver a situação.

Promessa por cumprir

Sobre a promessa de um donativo de 100 milhões de patacas da Associação de Conterrâneos de Jiangmen, Wong revelou que apenas chegaram 5,12 milhões de patacas. A associação apoia Zheng Anting nas eleições de domingo, e que tinha como principal figura ma Assembleia Legislativa o deputado Mak Soi Kun.

Recorde-se que em 2012 um dos pilares do recém-construído Sin Fong Garden cedeu e obrigou a que o edifício fosse evacuado para segurança dos moradores. O caso arrasta-se há vários anos nos tribunais, entre processos para apurar a responsabilidades pelas obras e pedidos de compensações.

Em Abril deste ano, o Tribunal Judicial de Base condenou sete construtoras e técnicos a pagarem 12,8 mil milhões de patacas à RAEM.