Bernstein | Surtos de covid na China vão afectar receitas de Agosto

Após a recuperação de 29 por cento em Julho, relativamente ao mês anterior, as receitas brutas dos casinos de Macau podem vir a ser “negativamente afectadas” em Agosto. Segundo a Bernstein, com os novos surtos activos no Interior da China e mais restrições de viagem, as receitas podem mesmo vir a representar perdas de 60 por cento em relação ao cenário pré-pandemia

Os analistas da Sanford C. Bernstein prevêem que, chegados ao final de Agosto, as receitas brutas dos casinos de Macau possam vir a ser “negativamente afectadas” com o surgimento de novos casos de covid-19 um pouco por toda a China.

A previsão surge depois de a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) ter revelado que, em Julho, as receitas dos casinos foram de 8,4 mil milhões de patacas (mais 29 por cento em relação a Junho), assumindo-se como o segundo melhor mês do ano, seguido do mês de Maio (10,4 mil milhões de patacas).

Isto, tendo em conta que Junho foi, até agora, o pior mês de 2021, com os casinos a contabilizarem receitas de 6,5 mil milhões de patacas, num resultado que coincidiu com a descida no número de visitantes devido a um surto comunitário de covid-19 na província de Guangdong.

Para os analistas da Bernstein, Vitaly Umansky, Louis Li e Kelsey Zhu, citados pelo portal GGR Asia, o aumento das receitas dos casinos em Julho ficou a dever-se “à recuperação do número de visitantes” alavancada pelo relaxamento de algumas medidas transfronteiriças no final de Junho e início de Julho, por parte do Governo de Macau.

No entanto, a pandemia continuou sem dar tréguas e, na segunda metade de Julho, o surgimento de novos casos no Interior da China levou o Executivo a criar novas restrições de viagem, como a imposição de quarentenas à chegada a Macau ou a obrigatoriedade de apresentar um teste negativo à covid-19 realizado nas 48 horas anteriores, a quem chegue ao aeroporto internacional de Macau vindo da China.

Talvez no fim do Verão

Lembrando que, à data de ontem, o número de províncias a partir das quais os visitantes têm de fazer quarentena à chegada a Macau subiu para oito, a Bernstein prevê que as melhorias ao nível das receitas brutas de jogo possam acontecer apenas no final do Verão.

“Tendo em conta que os casos de covid-19 continuam a espalhar-se pela China e a baixa probabilidade de que a reabertura das viagens entre Macau e Hong Kong possa acontecer em breve, prevemos que as receitas brutas de jogo em Agosto desçam 60 por cento em relação a Agosto de 2019. Esperamos começar a ver melhorias ao nível das receitas brutas de jogo final do Verão, à medida que as restrições de viagem começarem a dissipar-se”, pode ler-se na nota da Bernstein, citada pelo GGR Asia.