Grupo atraía idosos para furtos com recurso a prostitutas

O Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) anunciou ontem a detenção de quatro pessoas que se dedicavam a roubar indivíduos atraídos com a promessa de serviços de prostituição. A rede envolve duas mulher e três homens, mas uma das prostitutas conseguiu sair de Macau evitando detenção.

As investigações começaram depois de um residente com 61 anos ter apresentado queixa. Segundo a versão relatada, o homem estava na Rua Nova do Comércio, no Porto Interior, por volta das 21h, quando foi abordado por uma mulher com 29 anos. Como a recém-conhecida se queixou que estava com fome, o homem levou-a a um supermercado, onde lhe comprou vegetais e fruta.

Após a compra dos mantimentos, a jovem disse ao homem que lhe queria agradecer com serviços sexuais. Porém, antes de irem para um hotel, tinham de deixar a comida no apartamento onde estava hospedada, o que fizeram.

No hotel, o homem tirou um fio de ouro, avaliado em 20 mil patacas, que deixou no parapeito da janela, enquanto foi tomar um duche. Todavia, quando saiu do duche reparou que a mulher tinha fugido e que tinha levado o fio de ouro.

Com o recurso ao sistema Olhos no Céu, o CPSP identificou a mulher e verificou que tinha andado entre 17 e 19 de Julho em Macau, acompanhada por dois indivíduos, uma mulher com 45 anos e um homem, também com 45 anos. Segundo as imagens, os três percorrem artérias de Macau, como a Avenida Almeida Ribeiro, Rua 5 de Outubro, entre outras, e abordavam homens com idade mais avançada. As mulheres angariavam assim clientes, enquanto o homem vigiava.

Buraco na parede

Identificadas as pessoas, o CPSP realizou as detenções a 20 de Junho, num hotel da Zona Norte da cidade. Contudo, a prostituta com 29 anos, suspeita do furto ao residente de 61 anos já havia deixado Macau.

Mesmo assim, com a detenção as autoridades descobriram que o homem tinha em sua posse as chaves de dois apartamentos. No primeiro apartamento investigado, na Rua 5 de Outubro, as autoridades encontraram preservativos.

No segundo apartamento, na Praia do Manduco, foram encontrados outros dois homens com 37 e 39 anos de idade. A investigação mostrou também que a cozinha e o quarto tinham um acesso, que permitia que os homens entrassem no espaço para roubarem os clientes das prostitutas.

A investigação resultou assim na detenção de quatro pessoas. As duas prostitutas estão indiciadas pela prática do crime de furto, que é punido com uma pena que pode chegar aos três anos de prisão. Os três homens estão indiciados pelo crime de furto e ainda de lenocínio, com pena mínima de um ano de prisão e a máxima de cinco anos.