Euro 2020 | Itália e Espanha defrontam-se nas meias de final

Se transalpinos e espanhóis vencessem os jogos dos quartos de final do Euro, defrontar-se-iam na próxima ronda. Com a Bélgica e a surpreendente Suíça pela frente, respectivamente, ambas as equipas procuraram manter o rótulo inicial de favoritos a vencer o torneio e foi exactamente isso que fizeram dentro de campo

Por Martim Silva

Defrontando a melhor geração belga de sempre, a equipa de Roberto Mancini não viu um desafio assim tão difícil pela frente porque, quer a defender quer a atacar, os italianos são das equipas mais completas do Euro, a selecção de Luis Enrique é a outra.

As limitações que a Bélgica sentiu no jogo contra Portugal com posse de bola, continuaram durante o torneio e mostraram-se mais a cores contra a Itália. Os belgas com bola não causavam perigo e eram os italianos, e aquela sua identidade histórica defensiva, quem ia comandando o jogo e ditando o seu destino.

Com Giorgio Chiellini recuperado de lesão e de novo ao lado de Leonardo Bonucci no centro da defesa, os azzurri organizavam-se ofensivamente com uma primeira linha de três, com Jorginho à frente e os dois médios Marco Verratti e Nicòlo Barella bem esticados nos flancos para atrair os homólogos belgas Youri Tielemans e Axel Witsel da sua posição central.

De maneira a criar situações de vantagem no meio, Lorenzo Insigne colocava-se, por vezes, atrás de Ciro Immobile Em situações de desvantagem nas alas, devido à linha de 5 dos flamengos, os italianos não tiveram tanta criatividade nesta zona, onde Leonardo Spinazzola tem brilhado e sido um dos melhores jogadores da competição.

Por outro lado, a geração talentosa de Martínez foi competente a defender a entrada da grande área, não dando grande liberdade a Immobile para tabelar ao mesmo tempo que controlava a profundidade e o remate de longe. Mas cedo se percebeu, e muito devido aos contra-ataques, de parte a parte, que o jogo ia ser aberto e mais ofensivo do que se esperava.

Com a já conhecida pressão italiana após a perda da posse da bola, os belgas conseguiram em algumas situações explorar o contra-ataque após a recuperação falhada dos italianos. Mas com o perigo de ter Lukaku, Jeremy Doku e Kevin De Bruyne a atacar a linha defensiva livremente, as tropas de Mancini conseguiram recuperar a bola mesmo na entrada da grande área belga após um passe errado de Jan Vertonghen. Verratti recuperou a bola e assistiu Barella, que tirou três adversários do caminho e rematou para o fundo da baliza da Bélgica ao minuto 31.

O perigo italiano continuava e após sucessivas ameaças de remate de Lorenzo Insigne, aos 44 minutos a resistência da Bélgica cedeu novamente com um golão do extremo do Nápoles.

Ainda antes das equipas irem para intervalo, Doku é derrubado na grande área por Di Lorenzo e Lukaku converte a grande penalidade aos 45+2 minutos, dando alguma esperança aos belgas. Na segunda parte pouco se viu e apenas Lukaku desperdiçou de baliza aberta, mas o resultado acabou por se manter inalterado até ao apito final.

Sobre o triunfo, Mancini mostrou-se orgulhoso com os seus pupilos. “Merecemos vencer. Os jogadores tiveram um excelente desempenho e só sofremos nos últimos 10 minutos porque estávamos muito cansados e já tínhamos dado muito. Mesmo assim podíamos ter marcado mais golos. Ainda há dois jogos pela frente e veremos o que acontece.”. Durante a partida, Spinazzola rompeu o tendão de Aquiles e não jogará mais neste Euro.

Com penáltis se paga

No outro jogo dos quartos de final do Euro, Espanha e Suíça mostraram mais do mesmo. Os helvéticos, com a excepção do jogo contra a França, não começaram a ter ideias ofensivas até à segunda parte, quando o jogo estava mais partido e dividido.

A pressão espanhola era constante e em muitas instâncias a alternativa era o jogo mais directo. Os espanhóis chegaram cedo à vantagem através de um autogolo de Denis Zakaria aos 8 minutos. A Espanha no seu 4-3-3 criou várias vantagens numéricas no corredor central dos suíços, que defendiam em 4-4-2, mas não era capaz de trocar a bola de um lado para outro com a eficácia de outros jogos.

Na segunda parte, aos 68 minutos, Xherdan Shaqiri restabeleceu a igualdade depois de um erro da defesa espanhola. A linha defensiva suíça foi excepcional durante os 120 minutos da partida, mesmo a jogar com 10 desde os 77 minutos quando Remo Freuler viu o cartão vermelho directo.

O jogo acabou por ir a prolongamento e a penáltis. Os espanhóis levaram a melhor e defrontam agora os italianos nas meias de final do Euro.

Sobre o triunfo, através de penáltis, Luis Enrique sentiu-se calmo e confiante na capacidade dos seus jogadores. “Foram as grandes penalidades mais tranquilas porque tínhamos feito o nosso trabalho de casa e praticado e não havia mais nada que pudéssemos fazer. Tínhamos muita fé no Unai (Simón) e naquela altura só podíamos ver e aceitar o resultado. Mesmo contra dez merecíamos a vitória”.

Inglaterra goleou Ucrânia por 4-0

Após a vitória contra os alemães, por 2-0, não ter mostrado uma equipa capaz de causar medo a outras equipas, a Inglaterra disse, finalmente, presente.

Em jogo dos quartos de final do Euro 2020, a equipa de Gareth Southgate pôs fim à caminhada da Ucrânia de Andriy Shevchenko após goleada por 4-0 e uma exibição convincente. Os ucranianos, com alguma dificuldade em impor o seu jogo nos instantes iniciais, até tiveram uma boa organização ofensiva capaz de colocar sucessivos problemas aos jogadores ingleses.

Novamente com três centrais em campo, estratégia abortada em detrimento de um 4-3-3 após lesão do central Serhiy Kryvtsov aos 35 minutos, a equipa da Ucrânia conseguiu colocar a bola entre os dois médios ingleses, Kalvin Phillips e Declan Rice, por força de marcarem o meio-campo ucraniano, deixando espaço para Roman Yaremchuk aparecer nesta zona intermédia e servir como elo de ligação para a progressão da posse ucraniana.

Apesar de alguns ataques promissores, a Inglaterra quando tinha bola criava mais perigo à última linha dos ucranianos. Logo aos 4 minutos, Harry Kane marcou o seu segundo golo da competição após um passe de Raheem Sterling.

O jogo continuava bem disputado com a Inglaterra a tentar que a Ucrânia não estivesse com a bola tanto tempo na sua posse, ao mesmo tempo que tentava explorar o seu talento individual quando tinha o esférico sob controlo. Após o intervalo e aos 46 minutos, Harry Maguire marcou, novamente, para Inglaterra e dilatou o marcador. Minutos depois, aos 50 minutos, Kane marcou outra vez. Aos 63 minutos e após novo canto, Jordan Henderson marcou de cabeça e acabou com a partida. Luke Shaw acabou o jogo com duas assistências, tendo feito uma grande exibição.

Após o jogo, Southgate mostrou-se contente com o resultado alcançado. “É fabuloso para o nosso país, uma meia-final em Wembley. Está tudo à espera do momento, é brilhante. Queremos ir mais dois passos para a frente.”, sentenciou o treinador vitorioso.

Patrik Schick alcançou CR7 nos melhores marcadores

As constantes vitórias da Dinamarca no Euro 2020 fazem até os menos crentes acreditar na história feliz de um não favorito poder alcançar a final do torneio. E com novo triunfo perante a República Checa por 2-1 nos quartos de final, os nórdicos fazem agora parte das quatro melhores selecções da Europa e vão defrontar a Inglaterra do dia 7 para 8 de Julho às 3h de Macau.

Não obstante, o jogo de ontem vincou a qualidade que a equipa de Kasper Hjulmand tem demonstrado nos últimos jogos, apesar de alguns soluços dinamarqueses na parte final do encontro.

O jogo começou com a habitual construção a três da Dinamarca, e com a tentativa de fazer progredir a bola até à área da República Checa. A equipa de Jaroslav Šilhavý, com o seu 4-4-2 a defender, encontrava dificuldades quando a Dinamarca atraía o jogo para um lado e depois rodava a bola imediatamente para o outro. Com esta contínua procura do espaço livre, especialmente, nas alas, os nórdicos conseguiram impor o seu jogo.

Mas logo aos cinco minutos de jogo, e após um canto, a Dinamarca inaugura o marcador através de Thomas Delaney. O médio do Borussia Dortmund aparece sem marcação na grande área e marcou o seu primeiro golo da competição.

Os pupilos de Hjulmand continuavam a mandar na partida e a procurar mais golo e com o habitual movimento de atrair a um lado para depois explorar o outro, surgiu o segundo tento dinamarquês. Após passe de Jannik Vestergaard a isolar Joakim Mæhle na ala, este faz um cruzamento de trivela para a finalização de Kasper Dolberg. Patrik Schick ainda reduziu a desvantagem, mas a Dinamarca segurou o resultado apesar de uma forte pressão checa nos últimos minutos.

Sobre o sonho nórdico continuar vivo, Hjulmand mostrou-se confiante. “É mágico! A primeira coisa que mostrei aos rapazes quando nos juntámos foi uma foto de Wembley de quando lá estivemos no Outono. Disse-lhes que íamos voltar. Parecia que estávamos a jogar novamente num estádio dinamarquês devido ao apoio dos nossos adeptos. Estamos profundamente gratos.”