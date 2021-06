Euro 2020 | Portugal defronta França no último jogo do Grupo F

Em 2016, o embate contra os franceses fez com que o conjunto luso levantasse o troféu de campeão europeu. Desta vez, um novo encontro ditará se a selecção portuguesa passa para os oitavos de final do Euro 2020 ou se vai para casa antes de 11 de Julho. O palco do desafio será Budapeste, na madrugada de quinta-feira, às 3h de Macau

Por Martim Silva

Constata-se que Portugal não tem tido uma campanha brilhante no Euro 2020. Uma vitória contra a Hungria (3-0) e uma goleada sofrida às mãos da Alemanha (4-2) não espelham a reputação de uma equipa consistente e robusta. Mas a selecção de Fernando Santos tem de procurar afirmar-se como um sério favorito a conquistar todos os troféus possíveis. Nas competições mundiais ou europeias há sempre os suspeitos do costume: França, Alemanha, Espanha, Brasil, Argentina. Nem sempre estas equipas são favoritas de caras, mas estão sempre mais perto da glória do que da miséria. Ora, Portugal quase nunca está neste leque restrito de países por causa da volatilidade dos seus desempenhos dentro de campo. Esta falha da selecção das quinas é algo a rectificar.

No entanto, para se manter no Euro e possivelmente repetir o feito de 2016, a equipa lusa necessita de empatar, pelo menos, com a selecção de França (o jogo realiza-se de quarta para quinta-feira às 03h).

Depois dos erros do embate frente à equipa germânica terem sido evidentes e bem explorados pelo adversário, Fernando Santos admitiu possíveis mudanças no onze inicial para o último jogo do Grupo F. “É normal que possa acontecer ter de refrescar a equipa aqui ou acolá, pontualmente. Mas isso não tem a ver com castigo. Por castigo não faço.” defendendo também que “a seguir a uma tristeza queremos dar, novamente uma alegria”.

Para a selecção portuguesa, a resposta em campo tem de se enquadrar com o estatuto de campeão europeu em título. Pela frente não está a vice-campeã europeia de 2016, mas antes a campeã mundial de 2018. No plantel para o Euro 2020, não há um único jogador francês a actuar fora dos cinco principais campeonatos da Europa. Ou seja, Portugal terá pano para mangas se quiser assegurar o apuramento para a próxima fase do torneiro.

E no meio de tanto talento e qualidade francesa, o seleccionador português não parece ter perdido o seu optimismo característico. Essa mesma esperança desmedida pode agora assegurar um lugar entre as dezasseis melhores equipas do velho continente. “Portugal pode ir à final e pode vencer, obviamente. É a minha convicção e desejo. Para isso, obviamente que temos de ser fortes, temos que ser capazes e temos de passar os adversários. O mais importante e que eu acredito que vamos conseguir, e não tenho dúvidas em relação a isso, é garantir o apuramento.” concluiu Fernando Santos.

Do outro lado do relvado vai estar um oponente formidável e sem derrotas em competições oficiais desde 2019 e a precisar, também, de garantir a passagem à fase seguinte do Euro. Mas más notícias saíram esta semana do departamento clínico francês, com a lesão de Ousmane Dembélé a deixar os gauleses desfalcados na frente de ataque. O extremo do Barcelona não volta a jogar mais na competição, tendo entrado aos 57 minutos no jogo frente à Hungria saindo ao minuto 87 com algumas queixas.

Com esta lesão em mente, Deschamps segue o mesmo caminho que Fernando Santos e admite rodar a sua equipa. “O último jogo teria sempre importância. Não excluo a possibilidade de haver uma rotatividade entre os jogadores. Com jogos a cada quatro dias, a frescura física é um aspecto importante.” sublinhou o treinador gaulês.

Rivalidade do Eixo

No outro jogo que sentencia o Grupo F, à mesma hora do Portugal-França, encontram-se velhos aliados. Alemanha e Hungria não se defrontam em competições oficiais desde a final do Mundial de 1954 na Suíça, mas em 2021 as contas a fazer são tão ou mais urgentes que uma final para ambas.

A Hungria, com apenas um ponto, quererá dificultar a vida o mais possível aos germânicos. Tem sido a identidade húngara nesta competição. Os jogos frente a Portugal e França foram extremamente bem planeados por Marco Rossi e interpretados de forma guerreira pelos jogadores da selecção magiar. Para a Alemanha, as sensações do último jogo não podiam ser melhores. Mas os pupilos de Joachim Löw encontram pela frente um dos adversários mais complicados deste Euro e podem não contar com Thomas Müller, que falhou o treino de segunda-feira, para o embate derradeiro. Ilkay Gündogan, Mats Hummels e Lukas Klostermann também não participaram, mas estarão aptos para o jogo.

Áustria vai defrontar Itália nos oitavos

Em dia de fecho do grupo C do Euro 2020, Ucrânia e Áustria defrontaram-se na luta pelo segundo lugar e para se saber quem iria defrontar a selecção transalpina nos oitavos de final do Euro 2020.

Em jogo, teoricamente, equilibrado foi a Áustria a dominar o encontro. Com posse de bola e sem grande dificuldade em mantê-la, o seleccionador austríaco, Franco Foda, decidiu colocar David Alaba a lateral esquerdo e foi aí que o futuro jogador do Real Madrid mais brilhou durante a fase de grupos. A chave do triunfo por 1-0, com golo de Chris Baumgartner após assistência de Alaba, esteve no meio-campo da Áustria e na pressão que exerceu sobre a passiva organização ofensiva da selecção de Andriy Shevchenko, que pouco ou nada conseguiu construir desde a sua grande área.

Em jogo onde a agressividade do conjunto vencedor ficou patente, a Itália não podia ser um adversário melhor para o conjunto de fora.

Vitória confortável

Ficou consumada a liderança sem derrotas dos Países Baixos, com vitória sobre a Macedónia do Norte por 3-0, no Grupo C do torneio europeu de selecções. A equipa laranja dominou o encontro, tendo efectuado sete remates à baliza de Stole Dimitrievski. Os Países Baixos marcaram os golos através de Memphis Depay e Gini Wijnaldum (2).

O próximo médio do PSG junta-se desta forma a Cristiano Ronaldo e Patrik Schick na lista de melhores marcadores da prova. Com o triunfo, os Países Baixos irão receber um dos terceiros melhores classificados do Grupo D, E ou F, estando Portugal nessa lista.

Dinamarca alcança segundo lugar do Grupo B

Com duas derrotas frente a Finlândia (1-0) e Bélgica (2-1), as possibilidades da selecção dinamarquesa passar à próxima fase pareciam pequenas. Mas se existe uma palavra que descreva a equipa de Kasper Hjulmand resiliência é uma boa hipótese. Depois da paragem cardíaca de Christian Eriksen, tudo pareceu não ter significado para os nórdicos. No entanto, a boa resposta no jogo frente à selecção flamenga deu um novo ar de possível continuidade no Euro 2020. No último jogo do Grupo B, a Dinamarca goleou a Rússia por 4-1 num jogo convincente e marcado pela inépcia dos russos em todos os momentos do jogo.

A equipa de Stanislav Cherchesov decidiu jogar com três defesas, tentando travar o ataque nórdico, porém tudo parecia correr mal. O jovem Mikkel Damsgaard fez o primeiro tento de forma magistral aos 38 minutos. Além das dificuldades em recuperar a bola dos pés dos jogadores da Dinamarca, a Rússia mostrava-se insegurança na sua última linha apesar de ter três homens na grande área, exemplo disto foi o golo marcado por Yussuf Poulsen aos 59 minutos que, após um passe errado do médio Roman Zobnin, só teve de encostar. Com isto, os dinamarqueses dilataram a vantagem através de um golaço do defesa Andreas Christensen (79’) e do lateral Joakim Mæhle (82’). O único golo dos russos foi marcado por Artem Dzyuba de penálti (69’). A Dinamarca irá agora enfrentar o País de Gales nos oitavos de final.

A Bélgica confirmou a passagem frente à Finlândia com golos de Romelu Lukaku e um autogolo do guarda-redes finlandês Lukáš Hrádecký. Os belgas são também um dos possíveis adversários de Portugal se a selecção nacional acabar entre os quatro melhores terceiros classificados.