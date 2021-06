Artes performativas | Macau Artfusion pode voltar ao activo no próximo ano

Laura Nyögéri directora e fundadora da Macau Artfusion, está neste momento em Portugal, mas tenciona regressar a Macau no próximo ano, altura em que as artes performativas com crianças e adolescentes poderão voltar a ver a luz do dia. Mas a artista quer manter uma equipa de base em Grândola, com a Portugal Artfusion

A covid-19 suspendeu temporariamente os projectos da Macau Artfusion, dedicada às artes performativas com artistas mais novos. A pandemia levou mesmo a directora e fundadora do projecto, Laura Nyögéri, a retornar à vila alentejana de Grândola, de onde é natural. De regresso a casa, trouxe as experiências vividas do outro lado do mundo. Foi, portanto, com naturalidade que surgiu a extensão Portugal Artfusion.

No entanto, a mentora da iniciativa pretende regressar a Macau no próximo ano, confessou ao HM. “Neste momento, o Artfusion Macau não está no activo, estamos a aguardar o meu regresso, que continua incerto. Gostaria muito de regressar depois do Ano Novo Chinês, mas vamos ver se a situação permite. Há projectos suspensos à espera, que serão difíceis de gerir sem estar em Macau”, apontou.

Laura Nyögéri pretende “que o Macau e o Portugal Artfusion estejam no activo”, apesar de, para já, “não existir equipa nem espaço físico para desenvolver o Macau Artfusion”, confessou. O último projecto na Ásia foi a participação no Hong Kong Art Festival, que foi adiado de Março para Outubro de 2020.

Aproveitar as férias de verão

O Portugal Artfusion comemora três anos em Agosto, tempo que foi suficiente para realizar muitas ideias, como a criação da associação “Pais em Rede”, orientado para famílias com crianças com necessidades educativas especiais e deficiência, em especial com miúdos portugueses de Macau que iam a Portugal durante as férias de Verão.

O primeiro espectáculo neste âmbito foi “A Maior Flor do Mundo”, com base num livro de José Saramago, que subiu ao palco do Casino de Tróia. “Fizemos uma interpretação muito engraçada do livro e levamos ao palco cerca de 50 crianças, 10 de Macau. Também tivemos a participação do Grupo de Danças e Cantares Macau no Coração. A partir daí, criámos uma ligação e, no segundo ano, voltei a apresentar um projecto similar, com um elenco de 100 crianças e 10 a 12 jovens de Macau.”

Laura Nyögéri sempre produziu eventos culturais em Portugal durante o Verão, mas a sua estadia no país devido à covid-19 levou-a a ver que havia espaço para estabelecer aulas e workshops de forma regular. “Desta vez senti que com um estúdio poderia desenvolver actividades com maior continuidade.”

“Surgiu a ideia de criar um grupo de artes performativas para fazermos mais espectáculos. A minha ida para Macau parece não acontecer devido a toda esta logística que implica a viagem e a incerteza do regresso. Acabei por lidar com o facto de ter de continuar com o ArtFusion deste lado do mundo. Estamos com sete turmas de artes performativas, com imensos workshops e actividades de Verão”, acrescentou Laura Nyögéri, que já se viu obrigada a fechar o espaço várias vezes devido aos casos de covid-19 em Grândola.

“A minha experiência em Macau deu-me uma certa base para conseguir trabalhar em antecipação em relação à pandemia em Portugal. Felizmente, em quase um ano e meio não tivemos nenhum caso de covid-19 associado a nós. Estamos a regressar esta semana muito devagar e ainda temos crianças em confinamento. Acredito que só no próximo mês poderemos regressar plenamente”, confessou.