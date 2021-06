Media | Filas em Macau para comprar último Apple Daily

Ontem foi publicada a última edição do jornal Apple Daily e, em Macau, foram várias as bancas de jornais que registraram filas de pessoas para comprar o jornal. Segundo o jornal Exmoo, uma banca situada na rua Avenida de Horta e Costa teve uma fila de 100 pessoas e a publicação esgotou.

Apesar de serem informados que o jornal tinha esgotado, muitos clientes acabaram por comprar edições antigas. Uma banca na rua Cinco de Outubro também agregou muitos leitores antes das 18h, tendo o seu proprietário dito ao Exmoo que, por norma, vende apenas 20 exemplares por dia, mas ontem vendeu mais de 100 exemplares, além de ter recebido encomendas.

Um residente, de apelido Ho, disse ao mesmo jornal que adquiriu 20 exemplares do Apple Daily para coleccionar, afirmando sentir-se triste com o fecho do jornal. Ho referiu também que a liberdade de imprensa em Hong Kong e Macau está a sofrer pressões e que está preocupado com a situação dos media no futuro.