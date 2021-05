Emprego | Média salarial aumenta em Março

Durante o primeiro trimestre do ano a média salarial dos trabalhadores a tempo inteiro aumentou em Março “em virtude de a base de comparação ter sido relativamente baixa”. Isto porque em Março do ano passado “a remuneração média desceu significativamente devido ao grande número de trabalhadores de alguns ramos de actividade económica em licença sem vencimento”. Esta situação deveu-se à pandemia da covid-19.

No caso dos hotéis, no primeiro trimestre, trabalhavam 49.685 pessoas a tempo inteiro, menos 15,9 por cento. Em Março, a remuneração média destes trabalhadores era de 18.360 patacas, mais um por cento em termos anuais. No sector da restauração a remuneração média, no mesmo período, era de 9.600 patacas, mais 17,4 por cento. Trabalhavam nesta área 23.914 pessoas.

No caso das indústrias transformadoras o salário médio era de 11.830 patacas, mais 9,9 por cento, enquanto que na área da educação, nomeadamente nas creches, trabalhavam 1.522 pessoas com um salário médio de 16.460 patacas, mais quatro por cento. A área da gerontologia albergava 1.140 trabalhadores com um salário médio de 15.850 patacas, mais 0,6 por cento.