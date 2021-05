Agência de notação financeira Moody’s mantém ‘rating’ de Macau em Aa3

A agência de notação financeira Moody’s manteve a classificação de Macau em ‘Aa3’, na expectativa de que a actividade económica do território volte, até 2024, aos níveis existentes antes da pandemia da covid-19.

“As fortes posições financeiras e externas da RAEM, bem como o elevado rendimento ‘per capita’, vão continuar a fornecer amortecedores físicos contra choques para apoiar as notações de crédito”, salientou a agência internacional, num relatório divulgado na segunda-feira.

A volatilidade do crescimento da economia de Macau deriva de uma estrutura económica altamente concentrada, sendo a indústria do jogo e o turismo responsáveis por metade do crescimento, indicou. Existe um elevado grau de interdependência entre as duas actividades, “uma vez que a indústria do jogo deriva as receitas dos turistas e cerca de 70% dos turistas vêm da China”, acrescentou.

Ao manter a classificação estável, a Moody’s indicou esperar que a atividade económica da RAEM volte ao nível pré-pandemia até 2024. “O crescimento do Produto Interno Bruto [PIB] de Macau está intimamente ligado ao ressurgimento da China, incluindo as actividades de vacinação no continente, o que atenuaria as restrições de viagem”, destacou.

As classificações na categoria “Aa”, a quarta mais alta da Moody’s, são de alto grau de investimento e estão sujeitas a um risco de crédito muito baixo.

Em 2020, o PIB de Macau registou uma contração anual de 56,3% e atingiu 194,4 mil milhões de patacas, enquanto o PIB ‘per capita’ cifrou-se em 285.314 patacas, de acordo com dados oficiais.