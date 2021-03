Música | Tomé Palla grava single com o projecto “The Rooms”

“High or Low” é o novo single de Tomé Palla gravado com a etiqueta “The Rooms”. Este projecto, de João Gonçalves, olha para a produção musical de uma forma descomprometida e pretende mostrar ao mercado músicos desconhecidos. O próprio João Gonçalves já está a preparar um segundo disco

O projecto “The Rooms”, que aposta na produção de músicas de artistas desconhecidos, acaba de lançar um novo single. “High or Low” é uma melodia feita ao piano, com arranjos de cordas, da autoria de Tomé Palla. Ao HM, o músico revelou como surgiu a oportunidade de gravar esta música.

“Quando a pandemia rebentou, no ano passado, já estava a viver em Lisboa, mas decidi voltar a Macau. Nesses meses vi-me obrigado a reflectir sobre a minha adolescência e as minhas vivências em Macau de uma forma fresca e madura. A ‘High or Low’ acabou por ser o fruto final e o que de mais importante consegui retirar [desse processo].”

Produzir este single constituiu “um grande desafio”, pois Tomé Palla nunca tinha escrito para cordas. “Passei uma semana com o João [Gonçalves, fundador do projecto The Rooms]. Primeiro apresentei um esboço do que tinha feito ao piano e ele propôs-me compor uma linha melódica para violino, visto que ele conhecia um miúdo que tocava. Assim que gravámos o violino, sabíamos que a cereja no topo do bolo seria adicionar um violoncelo. Tive a sorte de apanhar uma amiga minha que estuda no conservatório na Holanda, a Eleonora, e ela disponibilizou-se a participar.”

João Gonçalves considera que “o resultado ficou bastante satisfatório”. “O que eu no fundo procuro é que as músicas que sejam aqui criadas tenham alma. Não estou interessado no negócio porque Macau já tem demasiado disso. O que falta são os criadores e o Tomé enquadra-se nesse papel de criador”, acrescentou ao HM.

Do quarto para o estúdio

A ideia por detrás do “The Rooms” é dar a conhecer artistas amadores que fazem música nas suas casas e nos seus quartos e que ainda não conseguiram mostrá-la ao mundo. O “The Rooms” já gravou projectos de artistas naturais de Macau, mas não só.

“Já tivemos músicos de muitos lados, de Macau ou pessoas que passaram por cá. Este projecto acaba por ser muito intercultural, embora não seja de propósito, tem estas pessoas de várias origens”, referiu. O próprio João Gonçalves já gravou a sua música através do “The Rooms”.

“Eu tenho vários artistas, já lancei um álbum e estou a trabalhar num segundo álbum. Já gravei a primeira música deste ano, ‘Fim da Escuridão’, que também tem uma secção de sopros, com clarinete, flauta e fagote. Agora é começar lentamente a fazer o segundo álbum.”

As inspirações musicais de João Gonçalves são várias e, por exemplo, com a música “Fim da Escuridão”, o músico foi buscar referências ao Tropicalismo brasileiro dos anos 70. “Tenho rock, hip-hop. Faço música para mim, não faço música para as pessoas.”

A ideia do “The Rooms” não é a produção de álbuns, mas sim servir de rampa de lançamento com uma primeira sonoridade gravada em estúdio. “O formato álbum está completamente desactualizado. Voltámos um pouco ao que era nos anos 40 e 50, que era a questão dos singles. E com a democratização podem lançar-se singles e depois reuni-los num álbum. Hoje em dia dá para fazer tudo e mais alguma coisa.” Todas as músicas do projecto “The Rooms” estão disponíveis nas plataformas digitais.