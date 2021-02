Publicado livro de Xi Jinping sobre história do PCC

Um livro de Xi Jinping, secretário-geral do Comité Central do Partido Comunista da China (PCC), sobre a história do PCC, foi publicado pela Editora Central de Literatura do Partido. O livro, compilado pelo Instituto de História e Literatura, contém 40 artigos de Xi, alguns dos quais publicados pela primeira vez, diz um comunicado emitido neste domingo. O livro está disponível em todo o país.

Desde o 18º Congresso Nacional do PCC em 2012, Xi pronunciou uma série de importantes discursos sobre a história do Partido, que constituem “uma parte importante do pensamento de Xi Jinping sobre o socialismo com características chinesas para uma nova era”, assinala o texto.

“A publicação do livro é de grande importância para guiar os funcionários e o público a estudarem a história do Partido e embarcarem numa nova viagem para a construção completa de uma China socialista moderna e a realização do sonho chinês de revitalização nacional”, segundo o comunicado.