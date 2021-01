Antuérpia – A impressão (1981) – Jacques Attali

(tradução de Emanuel Cameira)

tradução de:

ATTALI, Jacques, “Anvers – L’imprimerie”, in Les Trois Mondes, Paris, Fayard, 1981, pp. 285-288

Para que se reforme a Ordem, o custo da organização deve diminuir. É necessário, para isso, dissolver os impérios e conceder aos burgueses os meios para gerir o coração e o meio, fazer com que acedam ao conhecimento. É então que a impressão, até aqui reservada à elite, se torna técnica industrial. No dealbar do século XV, ractifica a vitória da Ordem mercantil sobre a Ordem imperial, destruindo o sonho de homogeneizar a Europa em torno de uma só língua, o latim. O seu sucesso é avassalador, tal a necessidade das novas classes dirigentes face ao que ela veicula.

Por volta de 1440, quarenta anos após a sua introdução na Europa, as prensas operavam em 110 cidades europeias. Ainda antes de 1500, vinte milhões de livros são publicados, e 200 milhões são-no no século XVI. Antuérpia desempenha um papel decisivo nessa difusão. Em particular, as oficinas de Christophe Plantin são um farol da impressão, apoiado pela burguesia local que de lá extrai os meios da sua força.

Mas o livro é apenas um suporte de conhecimento e não um bem industrial básico capaz de recriar o excedente. Mais uma vez, esse bem sai da terra. Omnipresente, esta fornece alimento, roupas, transporte, abrigo. Aqui, com Antuérpia, é que começa a industrialização do vestuário. Antuérpia desenvolve, de facto, a indústria da lã e, para as suas trocas, concebe uma sofisticada rede bancária, utilizando moedas de prata e, sobretudo, o «Gros». A partir do século XIII, Antuérpia conhece, assim, uma tremenda actividade de trocas (tecidos flamengos, sal zelandês, talheres ingleses, metais alemães). Depois, aproveita o declínio de Bruges para se tornar o local de troca dos produtos da Europa do Norte por especiarias portuguesas (pimenta, malagueta, canela, açúcar). Foi lá que os ingleses tingiram os seus tecidos, até à revalorização da libra, em 1564. Aí se estabeleceram os banqueiros alemães, os Höchsteller, os Fugger, os Welser. Embora marcados por um certo arcaísmo técnico, o mercado financeiro e a bolsa de Antuérpia tornaram-se os primeiros da Europa em matéria de seguros, apostas e lotarias.

A cidade, que apenas tem 20 000 habitantes em 1450, conta com 100 000 em 1560, no seu apogeu. Apesar dos Habsburgos acreditarem poder interditar a cidade aos estrangeiros, estes afluem sem cessar, acelerando o progresso e o dinamismo: 15 000 intelectuais de Espanha e de França, tendo esquecido o seu poder, asseguram o de Antuérpia, antes de fazerem, mais duradouramente depois, o de Amesterdão. Com Antuérpia, o coração muda de tamanho, tornando-se maior, mais alargado que os anteriores. É certo que, privada de exército próprio, Antuérpia domina unicamente pela sua exclusiva capacidade de administrar os vários tipos de moedas de prata. Inglaterra, França e Itália permanecem no centro. Na Alemanha e na Polónia, o sistema imperial persiste; a nobreza, para eliminar a burguesia, contenta-se em fornecer trigo, por intermédio de mercadores estrangeiros, ao resto da Europa. Exporta assim o seu excedente. Ao mesmo tempo, os impérios periféricos do mundo ameríndio são destruídos e integram-se na periferia: a Ordem mercantil mata, sem exército, melhor que os exércitos dos impérios.

Mas, por volta de 1550, esse avatar mal desenhado, essa figura da Ordem mercantil, apaga-se novamente. Antuérpia, arruinada pelas guerras religiosas, não está mais à altura da Ordem. Decresce o seu poder de compra; nela rebentam violentas crises sociais.

Junta-se uma coincidência: em meados do século XVI, a descoberta das minas da América provoca a baixa do valor da prata. Toda a rede comercial de Antuérpia, baseada nas moedas de prata, fica então desacreditada. Antuérpia ainda tenta resistir atraindo para Sevilha a prata que chega da América. Mas o ouro, que se tornou mais caro, é muito mais tentador para os especuladores. Além disso, a guerra rompe as ligações marítimas entre os Países Baixos e Espanha: o ouro e a prata da América não podem mais rumar a Norte. Antuérpia está isolada e os seus bancos são vítimas das bancarrotas espanhola e francesa, em 1557, e, depois, da portuguesa, em 1560.

Uma última vez, Espanha perde a oportunidade: a prata da América assegura-lhe uma considerável renda que pode ajudá-la a tornar-se o coração. Mas a lógica do império ainda é perversa. Sendo a prata desvalorizada graças à sua abundância, o preço dos bens, avaliados em prata, sobe. Os soldados espanhóis recebem então soldos cada vez mais elevados em prata, sem que encontrem, em Espanha, os produtos necessários para os seus gastos. Espanha deve, portanto, importar bens de consumo em troca de prata da América. Ao mesmo tempo, desencadeia-se uma acentuada inflacção. O país fica endividado e a sua moeda entra em declínio. Nem Madrid, nem Sevilha, nem Lisboa são, portanto, confiáveis para os banqueiros. Os metais preciosos apenas passam por Espanha, sem lhe acrescentar valor. Em 1557, os bancos espanhóis colapsam. A Espanha permanece no centro. Sozinha, Génova assume o último sobressalto do mundo mediterrânico e o derradeiro eco do sonho de Carlos V e de Filipe II.

Uma cidade empurrada para o mar retira daí a sua glória fugaz. Controlada, desde o ano mil, por burgueses, cinco séculos mais tarde faz deles, durante cinquenta anos, os senhores do mundo.