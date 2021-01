Guia Michelin | Restaurante O Castiço, na Taipa, entre os sete distinguidos 

O restaurante português O Castiço, situado na zona da Taipa Velha, é um dos sete restaurantes de Macau distinguidos pela edição deste ano do Guia Michelin de Hong Kong e Macau, na secção Bib Gourmand.

Segundo o portal Macau News Agency, foram distinguidos também o restaurante educacional do Instituto de Formação Turística (IFT), o Chan Seng Kei, Cheong Kei e o Din Tai Fung, localizado no City of Dreams, o espaço Lok Kei Noodles e ainda o Lou Kei, no Fai Chi Kei. A secção Bib Gourmand do guia Michelin distingue espaços de restauração que oferecem comida de alta qualidade a preços acessíveis, o que significa refeições, sem bebidas, a um valor máximo de 400 patacas ou 400 dólares de Hong Kong.

Gwendal Poullennec, director internacional para os guias Michelin, disse que “apesar da situação particularmente difícil que os empresários da restauração em Hong Kong e Macau têm enfrentado desde 2019, os nossos inspectores têm o prazer de divulgar os melhores espaços em termos de relação qualidade-preço”. Em Hong Kong, um total de 63 restaurantes foram distinguidos. A edição deste ano do guia Michelin será lançada no próximo dia 27.