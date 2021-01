Metro Ligeiro | Pedida ligação à Ferreira do Amaral

A Praça de Ferreira do Amaral deveria ter uma estação de Metro Ligeiro, na opinião de Lei Chan U. Em declarações ao jornal Ou Mun, o deputado ligado à Federação das Associações dos Operários de Macau sustentou o ponto de vista com a necessidade de atenuar o fluxo de pessoas no centro da península, através da interface entre autocarros e Metro Ligeiro.

A Praça de Ferreira do Amaral é um ponto nevrálgico do sistema de transportes públicos de Macau, por onde passam todos os dias, em hora de ponta, 43 linhas de autocarro, com 5200 frequências, servindo perto de 36 mil utilizadores. O deputado recordou ainda um projecto que inclui um segmento, maioritariamente subterrâneo, que passa entre os lagos Sai Van e Nam Van no traçado do metro. Para Lei Chan U, o Governo deveria considerar avançar com este segmento, com ligação à Praça de Ferreira do Amaral.