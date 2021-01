China | State Grid Corporation nomeia Xin Baoan como novo presidente

A State Grid Corporation of China nomeou esta segunda-feira Xin Baoan como novo presidente na empresa estatal chinesa, a maior acionista da portuguesa REN – Redes Energéticas Nacionais. Num comunicado, a State Grid revelou que Xin Baoan foi escolhido numa reunião dos quadros intermédios e de topo da empresa.

O executivo, que até agora era director-geral da State Grid, passa também a ser o secretário do Comité do Partido Comunista Chinês na empresa. A legislação chinesa obriga qualquer empresa que tenha pelo menos três membros do Partido Comunista Chinês a criar um comité. Mais de 91 milhões de chineses são membros do Partido Comunista Chinês, revelou em junho o Comité Central do Partido.

Numa reunião realizada também ontem, o conselho de administração da State Grid defendeu o aproveitamento “das vantagens políticas e organizacionais únicas das empresas estatais” para “acelerar a evolução de um grupo empresarial moderno com características chinesas”.

A State Grid é desde 2012 a maior accionista da REN com 25% do capital, segundo a informação disponibilizada na página da gestora das redes energéticas portuguesas na Internet.

O grupo estatal chinês está ainda presente no Brasil, onde explora a Hidroelétrica de Xingu, após construir as linhas de transmissão de energia eléctrica entre Xingu e o Rio de Janeiro, com uma extensão de 2,5 mil quilómetros.

O acordo que entregou a exploração da Hidroelétrica de Xingu à State Grid foi assinado em outubro de 2019, durante a primeira visita ao país asiático do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.