O Ministério Público considera que o alegado grupo de Ng Kuok Sao “dependia” de Miguel Ian para elaborar documentos, e que o antigo funcionário do IPIM assumia o cargo de “mentor” na organização. “Desempenhava um papel muito importante, de mentor e conselheiro porque quando o grupo tinha dificuldades lembrava-se logo dele”, descreveu o delegado do MP. No entender da acusação, os conselhos dados por Miguel Ian não se deviam apenas a uma relação de amizade, já que antes de 2014 ficou dois anos e nove meses sem contacto com Ng Kuok Sao.

Depois disso, Pak Wa Ngai descreveu que as conversas entre os dois arguidos se centravam em dois aspectos: pedidos de residência e imóveis na Ilha da Montanha. Para o MP, em troca das informações prestadas, Miguel Ian tinha o objectivo de comprar imóveis na Ilha da Montanha a um valor abaixo do mercado. Em causa está a possível venda de fracções no edifício Star Tower por Ng Kuok Sao, a um preço de 19 mil renminbis por metro quadrado. O MP reconheceu que Miguel Ian ainda não adquiriu essas fracções, mas argumentou que 20 por cento dos imóveis permanecem disponíveis para compra.

A defesa da ex-chefia também foi ouvida ontem e disse que os imóveis disponíveis pertencem a uma testemunha do caso, frisando que Miguel Ian “não chegou a receber vantagens ilícitas nem tinha motivo para falsificar documentos” para o grupo de Ng Kuok Sao. Além disso, a defesa descreveu que entre as mensagens trocadas entre os dois só três eram sobre a Star Tower e duas sobre pedidos de residência, num universo de mensagens em que havia 47 a combinar refeições.

O advogado Jorge Ho declarou que Miguel Ian “não sabia” que o conteúdo dos documentos apresentados ao IPIM era falso, e que o empresário “estava a aproveitar-se dele”. Descreveu assim que Miguel Ian foi “demasiado boa pessoa” e que “por causa desta acusação perdeu o emprego, a família perdeu o pilar de sustento económico”.