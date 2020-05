O Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) rejeitou o pedido feito pelos deputados Au Kam San e Ng Kuok Cheong, da associação União para o Desenvolvimento da Democracia, para a realização da habitual vigília sobre Tiananmen no largo do Senado, noticia hoje a TDM Rádio Macau. Trata-se da primeira vez que a realização desta actividade é rejeitada pelas autoridades.

O CPSP explica que esta decisão está relacionada com “as actuais circunstâncias”, ou seja, a pandemia da covid-19. No entanto, sem doentes internados e sem novos casos há mais de um mês, o risco de contágio em Macau “é muito baixo”, reconheceu o director dos Serviços de Saúde, Lei Chin Ion, esta terça-feira, quando foi dada alta à última paciente com covid-19.

Os dois deputados do campo pró-democracia vão recorrer da decisão do CPSP para o Tribunal de Última Instância. Ao nosso jornal, o deputado Au Kam San disse que esta decisão “não faz sentido”, uma vez que poderiam ser adoptadas regras para manter uma distância higiénica entre os participantes no local da vigília.

Recorde-se que o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) também não autorizou a realização de uma exposição de fotografias sobre o mesmo acontecimento histórico, um tema proibido na China continental. “As decisões do IAM e do CPSP constituem sinais de que, se calhar, daqui para a frente estas actividades não podem ser realizadas, o que nos leva a pensar se ainda existe ‘um país, dois sistemas'”, disse Au Kam San ao HM.

Também Hong Kong não irá realizar a vigília anual que recorda o massacre na praça Tiananmen, a 4 de Junho de 1989. As autoridades do território vizinho decidiram esta terça-feira prolongar por mais 14 duas a proibição de ajuntamentos em espaços públicos com mais de oito pessoas.