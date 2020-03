As autoridades de Macau anunciaram hoje mais um caso de contágio da covid-19, elevando o número de infectados para 39 desde o início do surto do novo coronavírus. Trata-se de uma criança de nove anos, residente em Macau, filha de um dos casos confirmados. A 18 de Março regressou de Manila, Filipinas, via Hong Kong, acompanhada do pai e do irmão.

À chegada a Macau os três não apresentaram quaisquer sintomas e ficaram em quarentena domiciliária de 14 dias. Depois de a 26 e a 27 de março os testes à criança terem dado negativo, um último exame efetuado na segunda-feira resultou positivo, confirmando a pneumonia causada pela covid-19.

Após Macau ter estado 40 dias sem identificar qualquer infecção, a partir de meados deste mês foram identificados 29 novos casos, todos importados.

Em Fevereiro, Macau registou uma primeira vaga de 10 casos da covid-19, já todos com alta hospitalar. Após a deteção de novos casos, as autoridades reforçaram as medidas de controlo e restrições fronteiriças, assim como a obrigatoriedade de quarentena de 14 dias imposta a praticamente todos aqueles que entrem no território.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infectou mais de 750 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 36 mil. Dos casos de infecção, pelo menos 148.500 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em Dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.