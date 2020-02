O número de casos de infecção em pessoas que passaram por Macau no período de incubação subiu para 29 e as autoridades apelam às pessoas que fiquem em casa, para evitar um possível contágio

Apesar de nos últimos seis dias não ter havido qualquer registo na RAEM de novas ocorrências do coronavírus de Wuhan, o Governo alerta para o risco dos “casos escondidos”, ou seja, de pessoas que estão contaminadas sem saberem.

“Há muitos casos de pessoas que entraram em Macau, que apanharam os transportes públicos, estiveram nos lugares turísticos e saíram sem serem identificadas. E estes casos nem tinham estado em Wuhan ou Hubei”, reconheceu Lei Chin Ion, director dos Serviços de Saúde. “Isto quer dizer que em Macau há casos escondidos, que ainda não detectámos. Por isso, apelamos às pessoas que evitem concentrar-se e que fiquem em casa. Se saírem, utilizem máscara e lavem as mãos muitas vezes”, apelou.

Ontem foi conhecido mais um caso de uma pessoa com ligações à RAEM que desenvolveu sintomas do coronavírus, já depois de ter deixado o território. Trata-se de um homem de 31 anos, confirmado como o sexto caso na Malásia, de onde é natural. O indivíduo trabalha na RAEM, mas, segundo o portal da estação televisiva Channel News Agency, terá passado pelo Interior da China, antes de regressar ao país de origem.

Em relação à empresa em que trabalha, os dados ainda são desconhecidos. “Estamos em contacto com as autoridades de saúde da Malásia e a pedir informações sobre o local de trabalho do indivíduo, assim como o seu itinerário em Macau”, relatou Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença. “Até este momento não recebemos a informação pedida”, admitiu.

O homem chegou à Malásia no dia 1 de Fevereiro e começou a desenvolver sintomas a 3 de Fevereiro. Depois das idas ao médico, acabou internado a 7 de Fevereiro, ou seja na passada sexta-feira.

Outras ocorrências

Além do homem da Malásia, as autoridades foram igualmente avisadas para dois casos na Coreia do Sul que estiveram em Macau e apanharam o voo NX826, código que normalmente é utilizado pela Air Macau.

As autoridades estão agora a aguardar informação das companhias aéreas envolvidas para entrarem em contacto com os passageiros sentados nas duas filas da frente e de trás junto dos infectados.

No total, até ontem havia 29 pessoas infectadas que passaram por Macau, mas cujo vírus só foi descoberto já depois de terem deixado o território. Entre este número, 22 ocorrências foram identificadas em Zhuhai, três em Hong Kong, uma em Taiwan, outra na Malásia e ainda duas na Coreia do Sul.

Na conferência de imprensa de ontem, Lei Chin Ion evitou fazer previsões sobre o número de casos escondidos em Macau, e que podem ter sido infectados pelas pessoas que só foram diagnosticadas depois de deixarem a RAEM. “Não temos dados para fazer uma previsão com uma base científica. Se estivéssemos a avançar um número nesta fase era apenas especulação”, reconheceu.

Hotel Altira suspende operações

O Hotel Altira, na Taipa, suspendeu ontem as operações, segundo Inês Chan, chefe do Departamento de Licenciamento e Inspecção da Direcção de Serviços de Turismo. Com este encerramento, sobe para 23 o número de hotéis que suspenderam as operações devido à epidemia do coronavírus de Wuhan, entre os quais oito são de grande dimensão e 15 de três ou menos estrelas. No total, as suspensões retiram do mercado cerca de 3.000 quartos.

Portal para alunos de Macau em Taiwan

Com as novas medidas de quarentena para os alunos de Macau em Taiwan, muitos ficaram impossibilitados de regressarem à Formosa para prosseguirem os estudos. Como forma de auxiliar estes estudantes, a Direcção dos Serviços de Ensino Superior criou um portal para os alunos se registarem e exporem os problemas encontrados. O Executivo prometeu contactar com as congéneres de Taiwan de forma a encontrar soluções. O número de estudantes de Macau em Taiwan neste ano lectivo não é conhecido, mas no ano 2018/2019 eram cerca de 4.500 alunos.