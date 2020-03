O Golden Crown China Hotel, localizado em frente ao Aeroporto Internacional de Macau, passa a ser o segundo lugar para o envio de pessoas em regime de quarentena, anunciaram os Serviços de Saúde de Macau (SSM). De acordo com um comunicado, esta unidade hoteleira tem a capacidade de 300 quartos e foi escolhido porque a Pousada Marina Infante atingiu a lotação máxima.

Os SSM explicam ainda que “os trabalhadores não residentes e os indivíduos não residentes de Macau que fiquem alojados no Hotel China Coroa d’Ouro para observação médica durante 14 dias precisarão de pagar 5.600 patacas, à semelhança da cobrança praticada no primeiro hotel designado para observação médica”.

A escolha da Pousada Marina Infante como local para quarentena e observação médica foi decidida em Janeiro, quando teve início o surto do vírus que causa a Covid-19. Na altura, o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus da RAEM) encaminhou “gradualmente os turistas” da Pousada de Juventude de Hac-Sá para a Pousada Marina Infante, por se ter atingido “a lotação dos quartos de quatro e de duas camas”. A Pousada Marina Infante tem 312 quartos e fica “fora da área residencial, minimizando o impacto na sociedade”, apontava o comunicado emitido em Janeiro.