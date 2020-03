Mais de uma centena de trabalhadores filipinos em Macau vão ser repatriados, na sequência do surto do novo coronavírus, afirmou um responsável do Governo do país.

O subsecretário dos Negócios Estrangeiros filipino, Brigido Dulay, disse que 148 filipinos, entre trabalhadores emigrantes, turistas e trabalhadores sem documentação, vão embarcar num voo fretado pelo Governo do Presidente Rodrigo Duterte para regressar às Filipinas, de acordo com o jornal em língua inglesa Philippine Daily Inquirer.

“Não sabemos como outros países estão a tratar os nossos cidadãos por isso este é o melhor voo e o mais directo que conseguimos para eles”, indicou Dulay. “Os filipinos em Macau vão regressar a casa, e antes do fim de semana terminar todos estarão de volta às Filipinas”, sublinhou, citado pelo mesmo diário.

O Departamento de Saúde do país tinha já indicado que os filipinos em Macau que regressarem vão ficar sob quarentena em casa, monitorizada pelo Governo. A comunidade filipina de Macau é composta por cerca de 35 mil pessoas, de acordo com dados recentes.