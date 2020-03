Portugal tem mais dois casos confirmados do novo coronavírus, elevando para oito o número de casos confirmados, revelou hoje a Direcção-Geral da Saúde (DGS). Estes dois novos casos confirmados são de dois homens que estão internados no Porto.

No total, Portugal tem oito casos confirmados de Covid-19. Os doentes estão internados em hospitais do Porto, Coimbra e Lisboa. No boletim divulgado ao final do dia de quarta-feira sobre a situação epidemiológica em Portugal, a DGS informava que estavam registados 117 casos suspeitos.