O Governo de Macau vai apoiar financeiramente projectos de investigação científica relacionados com o novo tipo de coronavírus, junto de “instituições de ensino superior, institutos de investigação científica, empresas de ciência e tecnologia e investigadores científicos”.

A informação foi divulgada em comunicado pelo Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia (FDCT), entidade responsável pelo programa de colecta, cujo principal objectivo passa por fortalecer a capacidade de prevenção e de controlo de doenças infecciosas na RAEM, bem como “fornecer um forte apoio científico e tecnológico à prevenção e controlo da epidemia”.

O apoio do FDCT será assim dado às investigações na área da “tecnologia de detecção da pneumonia causada pelo novo coronavírus, prevenção e tratamento da doença, investigação e desenvolvimento de medicamentos, mecanismos de prevenção e controlo de doenças infecciosas súbitas e recuperação social após a epidemia”, pode ler-se na nota enviada.

Os projectos terão prioridade na aprovação e a verba proposta de cada projecto não deverá exceder as 500 mil patacas, com o período de apoio financeiro a não poder ultrapassar um ano. A inscrição pode ser feita pelo preenchimento do plano de candidatura no sistema de apoio financeiro online ou através do envio de uma candidatura via email.