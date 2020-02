A Universidade de Chengchi, em Taiwan, comunicou que pretende prestar medidas de apoio aos estudantes de Macau, no seguimento do período de quarentena a que terão que ficar obrigatoriamente sujeitos após a implementação no território, desde sexta-feira, de uma medida que obriga todos visitantes oriundos do continente chinês, Hong Kong e Macau a fazer quarentena durante 14 dias.

De acordo com um comunicado da Direcção dos Serviços do Ensino Superior (DSES), após o anúncio da medida, foram várias as solicitações dirigidas por estudantes de Macau da Universidade Chengchi ao organismo, referindo que a Universidade teria pedido aos estudantes de Macau que se alojam na Universidade que encontrassem por si próprios, outro alojamento fora da Universidade, para efectuar o isolamento de 14 dias.

Tomando conhecimento da situação, a Chefe da Delegação Económica e Cultural de Macau, em Taiwan, Ho Weng Wai comunicou com o reitor da respectiva Universidade, que respondeu que “pretende prestar as medidas de apoio viáveis aos estudantes de Macau, incluindo o apoio para se alojarem nos locais de alojamento das escolas vizinhas”. As medidas específicas serão divulgadas posteriormente pela Universidade.