O número de casos de Pneumonia de Wuhan subiu para 10 em Macau, de acordo com as informações reveladas esta manhã pelo Governo. Os últimos dois casos conhecidos tratam-se de residentes de Macau, o que faz com que o número de locais infectados seja de três.

Em relação à nona ocorrência, trata-se de uma mulher de 29 anos, que foi infectada depois de ter visitado, a 24 de Janeiro, a primeira pessoa de Macau infectada. A visita terá demorado cerca de quatro horas.

Após este contacto, logo no dia seguinte, a mulher apresentou sintomas como corrimento nasal, tosse e febre, que depois desapareceram. No entanto, quando foi acompanhada pelos Serviços de Saúde, depois de se saber que a mulher que tinha visitado estava infectada, o teste deu positivo. A mulher de 29 anos trabalhava no Galaxy.

Quanto ao 10.º caso, foi diagnosticado durante a manhã de ontem e trata-se de um homem com 59 anos. O indivíduo em causa foi infectado depois de ter visitado a cidade de Guangzhou, em Cantão, a 25 de Janeiro. Visitou o Kiang Wu duas vezes e só à segunda foi diagnosticado e transferidos para o Centro Hospitalar Conde São Januário.

Em conferência de imprensa, Ho Iat Seng apelou às pessoas para ficarem em casa e para que evitem visitar familiares, mesmo em Macau, devido à gravidade da situação. O Chefe do Executivo decidiu também avançar com uma medida de suspensão dos casinos durante duas semanas, tendo em conta os momentos de excepção.

Finalmente, Ho Iat Seng apontou que se vive o período de pico da doença e que o importante é combater o vírus, mesmo que nesta fase seja à conta da conveniência dos cidadãos e da economia.