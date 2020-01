Em 2020, o primeiro dia do Ano Novo Lunar na China ocorre a 25 de Janeiro, mas para os geomantes do Feng Shui o início do ano sob a égide do Rato, um dos doze animais que representam os ramos/raízes terrestres, começará no Princípio da Primavera (Lichun), a 4 de Fevereiro, celebrando-se este ano uma dupla Festa da Primavera.

No ciclo de 60 anos (60 Jia Zi, 六十甲子), ligação do Céu (10 Tian Gan 天干) com a Terra (12 Di Zhi 地支), este ano é denominado Geng Zi (庚子), Rato Metal ou Rato na Trave e terá o número 37. Corresponde ao Caule Celeste Geng (庚), associado ao Elemento Metal yang e direcção Oeste que se conjuga com o Ramo Terrestre Zi (子), representado no zodíaco chinês por o animal Rato, cujo nome comum em chinês é shu (鼠). Zi tem como Elemento a Água yang e direcção Norte.

Geng é Metal yang (forte metal) e Zi é Água yang (grande água) e como o Metal faz nascer a Água este ano é de grande água.

Serpente, Coelho e Macaco contam este ano com a ajuda de muitas estrelas da sorte. Quem nasceu na Primavera (entre 19 de Fevereiro e 4 de Maio) precisa de metal e os nascidos no Verão (entre 5 de Maio e 7 de Agosto) de água e por isso terão mais sorte e um melhor ano. Já quem nasceu no Inverno (8 de Novembro a 18 de Fevereiro), por não precisarem de mais água terão um ano mais difícil. Quanto à água ligada com a saúde do nosso corpo, os problemas de rins e próstata serão os mais frequentes. Os seres femininos nascidos entre 8 de Dezembro e 5 de Janeiro deverão ter grande cuidado com o coração, seios e útero. Já quem nasceu neste período deve evitar praticar natação e fazer viagens de barco.

Previsões por signos e por anos

Seguiremos aqui as previsões feitas por Lei Koi Meng (Edward Li) conjugadas com a interpretação que damos às suas ideias.

O Tai Sui (Deus do ano) deste ano lunar de 2020 é Lu Mi, capitão da dinastia Ming nascido na província de Jiangsu, que foi uma pessoa bem formada e com grandes conhecimentos, especialista em Literatura. Apresenta-se com uma faca na mão direita.

O dia de ir ao templo oferecer sacrifícios ao Deus do Ano (Tai Sui) é o oitavo da primeira Lua, que ocorre a 1 de Fevereiro de 2020.

Rato

Em Fan Tai Sui (contra o Deus do Ano), os nativos de Rato dentro do ano do Rato estão em Zhi Tai Sui (conflito com o Deus do Ano) por serem o animal do ano e assim para 2020 haverá grandes mudanças, mas será um bom ano devido a encontrarmo-nos ainda no ciclo de Fogo e sendo o rato Zi (子) do elemento água, acalmará o fogo. Por isso, um ano de sorte para os nativos deste signo. Normalmente os nativos de rato apenas se focam em pequenas coisas, contentando-se em comer, beber e tirar prazer da vida, sem nunca fazer planos, mas este ano Geng Zi (庚子), como metal (Geng) faz nascer água, significa que contará com uma grande ajuda, a puxar os nativos para cima, colocando-os na dianteira.

Contará com as estrelas da sorte, Jin Kui (金匮, Cofre Dourado) a trazer sorte em assuntos financeiros e acumulação de ganhos e Jiang Xing (将星, do General) ligada à carreira, autoridade e ao poder. Já como más estrelas, o ano apresenta-se com Jian Feng (剑锋, Fio da lâmina da Espada), a poder levar a ser submetido a uma operação clínica e Fu Shi (伏尸, Corpo Morto), a representar morte, que poderá correr por desastre.

Para os nativos nascidos no Inverno, a precisarem de fogo, não irá ser fácil pois, com um ano cheio de água, esta apagará o fogo.

Carreira: Tendo o suporte da estrela da sorte Jiang Xing (将星, do General) significa poder contar com um grande suporte a apoiá-lo e tudo se tornará fácil. Com uma forte ajuda, conseguirá atingir um patamar superior e construir um novo mundo e mesmo, contrariando a sua natureza, poderá dar ordens aos outros, indicando o que devem fazer. No entanto, encontrando-se em ano de Tai Sui, deverá tomar atenção às rápidas mudanças para evitar ser ultrapassado pelo momento.

Amor: Ocorrerá uma nova oportunidade na sua vida amorosa. Para os solteiros, podem encontrar o seu parceiro e é um bom ano para casar, mas os casados deverão evitar que as suas relações sociais, tão activas este ano, se desviem e se transformem em momentâneas paixões, a poder destruir a vida conjugal. Bom ano para as nativas de Rato terem filhos.

Saúde: Com as más estrelas, Jian Feng (剑锋, Fio da lâmina da Espada, a significar operação clínica, ou magoara-se por algum acidente) e Fu Shi (伏尸, Corpo Morto), deverá ter muito cuidado com desastres de automóvel e evitar praticar desportos radicais. Os nativos masculinos devem tomar atenção com os problemas de bexiga e do aparelho urinário e os femininos, do útero e seios. Lembre-se ser a saúde mais importante do que conseguir mais dinheiro.

Dinheiro: Devido à estrela da sorte Jin Kui (金匮, Cofre Dourado) não só conseguirá ganhar dinheiro, mas também mantê-lo-á. Assim terá sorte em assuntos financeiros e haverá acumulação de ganhos.

Os nativos de Rato nascidos em:

1996 – Estão na melhor posição de todos os nativos de Rato e se trabalharem bem terão um brilhante futuro pela frente. Apenas devem tomar cuidado com a saúde.

1984 – Receberão grande ajuda de algumas pessoas que na sua área de trabalho o vão colocar no topo. Por um lado receberá bons comentários, mas por outro terá de contar com os ciúmes e inveja e para evitar rumores deve seguir um caminho correcto, sem mácula.

1972 – Activos este ano, poderão tentar diferentes áreas. Se nasceu no Inverno, especialmente o ser feminino deverá ter cuidado com a saúde e sobretudo vigie o útero. Necessário fazer um exame clínico.

1960 – Ano para tirarem partido da vida e gozá-la. Faça deste ano a oportunidade para a sua carreira vingar e atingir o topo, pois tem boas hipóteses. Como trata os seus amigos melhor do que a família, este ano deverá balançar tal atitude. Não se esqueça de comemorar o seu aniversário, o que lhe trará boa sorte.

1948 – Terão um constante e estável rendimento. Mude a maneira de comer e escolha alimentos saudáveis. Como é ano de Tai Sui deverá tomar muito cuidado para não cair. Haverá ainda boas oportunidades para a sua carreira, mas pense se terá capacidade para a manter.

Búfalo

No ano do Porco os nativos de Búfalo tiveram um árduo trabalho, mas para este ano, como pertence aos seis animais que se combinam e o rato tem como parceiro o búfalo, será um bom ano para os nativos deste signo em relação à carreira e no amor encontrará uma boa direcção.

Carreira: Terá duas estrelas da sorte a ajudar, Yu Tang (玉堂, a significar boas relações sociais) que leva a conseguir das pessoas respeito pois revelar-se-á durante importantes reuniões, não só no trabalho durante conferências, como em festas entre amigos e família. Contará com muito apoio e será estimado por jovens e crianças. Já a combinação desta estrela da sorte com Tian Yi Gui Ren, (天乙贵人) leva a ter poderosa ajuda ligada à criatividade e assim poderá criar uma nova carreira de negócios que lhe trará visibilidade. A estrela Mo yue (陌越) dificultará a sua capacidade de decisão e até aquilo que podia ser de fácil entendimento, o obriga a fazer cuidadosos planos. Esta estrela é de mudança e por isso, dependente com quem se conjuga; com outra boa estrela torna a situação melhor, quando ligada a uma má estrela, piora a situação.

Amor: Búfalo no ano de Rato [pelos seis pares de animais que combinam (liu he)] terá uma muito boa relação com as pessoas e por ser um ano com dupla festividade da Primavera, os nativos de Búfalo solteiros deverão agarrar a oportunidade para se casar. Se já é casado, faça uma festa, ou uma viagem para estreitar a relação. Como mediador este ano terá uma boa ascensão social pois será reconhecido por seus dotes.

Saúde: Devido à influência da má estrela Bing Fu (病符, sinaliza doença) os nativos de Búfalo devem evitar enervarem-se, colocar-se fora de fortes pressões e não abusar de comida apelativa como marisco, pois é pela boca que as doenças entram. Há forte possibilidade de este ano ter problemas de saúde ligados com as mãos e pés, estômago e diabetes, especialmente para quem nasceu no Inverno. Para estes, por ser um ano de água e a necessidade de conseguir mais fogo, ajudará o uso de roupa vermelha, beber vinho tinto e comer carneiro.

Dinheiro: Não terá dinheiro fácil e para o conseguir deverá trabalho muito e bem.

Os nativos de Búfalo nascidos em:

1973 – Terão o melhor ano. Será um ano muito activo e bom para aprender mais. Não se esqueça de celebrar o seu aniversário, para lhe trazer boa sorte.

1985 – Com muitas ajudas, terão hipótese este ano de conseguirem ser promovidos, melhor salário, uma nova carreira e com brilhantes perspectivas de futuro. Para as nativas será um ano harmonioso.

1961 – Terão um ano com pensamentos claros e se trabalharem na área cultural conseguirão bons resultados. Posição e riqueza atingirão um novo patamar.

1949 – As ondas que se levantam na saúde poderão levar a ter problemas de fígado e mesmo tendo oportunidade de fazer muitas coisas este ano, lembre-se ser a saúde o mais importante e o dinheiro não a compra.

1997 – Com a entrada na sociedade não necessitará de pensar demasiado, mas tente dar o seu melhor, para conseguir bons comentários dos outros e assim melhor vencimento.

Tigre

No ano de Porco os nativos de Tigre fizeram progressos na carreira e no amor, mas agora precisarão de se preparar pois as ajudas serão muito menores. Assim este ano deve manter-se calado e agir mais, relaxe e coloque-se fora de novos projectos para não ter problemas. Quanto menos mudanças, menos problemas.

Carreira: Se estiver envolvido em algum projecto, deverá contar poder ser ele cancelado e o pior é que nada pode fazer, senão deixar ir. No entanto tem a estrela da sorte Tai Ji Gui Ren, (太极贵人) a significar alguém a ajudá-lo e a não o deixar ficar numa situação difícil. Mas a má estrela Tian Gou, (天狗) coloca os nativos a acreditar na pessoa errada, levando a gastos monetários imprevisíveis. Devido à má estrela Zai Sha (灾煞) deve contar com uma inesperada ocorrência a colocá-lo sob forte pressão emocional. Não se esqueça ser este um ano que menos é mais, pois quanto menos acontecimentos houver melhor.

Amor: Ano sem ocorrências especiais e nada a reportar. Os solteiros apenas devem seguir o que aparece. Para os casais, deverão ter paciência entre eles e evitar discussões por coisas pequenas. Não necessita de condimentar a relação pois o original e o verdadeiro são o preferível. Os nativos masculinos devem evitar problemas com saídas fortuitas.

Saúde: Cuidado este ano pois está sob a influência de três más estrelas. Diao Ke (吊客, relaciona-se com a morte de um familiar) alerta para que tome atenção à saúde dos seus familiares e também deve fazer exames de saúde, e as duas más estrelas, Fei Ren (飞刃, lâmina voadora) e Yang Ren (羊刃) indiciam a hipótese de ser submetido a uma operação cirúrgica. Como Ren (刃) significa lâmina, a representar corte provocando sangue, deverá guardar em lugar seguro todos os objectos cortantes para evitar que eles o magoem. Não entre em discussões, seja paciente e mantenha a calma.

Dinheiro: Não cometer erros é já o melhor e assim, se conseguir manter o que tem não está mal.

Os nativos de Tigre nascidos em:

1962 – Devem estudar e fazer exercício físico. Valorizar-se. Importante realizar um exame clínico à saúde. Não haver novidades é a melhor novidade.

1974 – A sua carreira, mesmo com ajudas, não melhorará. Trabalhar arduamente não significa ganhar mais. Cuide a maneira como fala, pois se não o fizer pode levar a algo muito errado, mas não ficará a saber.

1986 – Na carreira poderá alcançar algo de bom, fora do esperado. Importante estudar mais e manter-se tranquilo. Para as nativas de Tigre, o nascimento de um filho permitirá evitar a influência das duas más estrelas Yang Ren e Fei Ren.

1950 – Ano relaxante e a comemoração do seu aniversário fará a sua vida mais alegre e feliz.

1998 – Criativo e activo, poderá tentar encontrar mais das suas potencialidades. Evite praticar desportos radicais.

Coelho

No ano do Rato, os nativos de Coelho encontram-se nos três signos mais bafejados para 2020. Ano de constantes e rápidas mudanças. Com relações humanas complicadas, as suas características de corredor de longa distância e os seus saltos levam os nativos a estar bem apetrechados para o que vem. Na carreira profissional e nas relações amorosas aparecerão bonitos momentos.

Carreira: Conta este ano com a influência de três estrelas da sorte, Tian De (天德, estrela protectora que limpa o caminho), Fu De (福德, que lhe trará riqueza material e protecção) e Fu Xing (福星, protectora que lhe limpa o caminho) levando a poder contar com uma poderosa ajuda e ter tudo sobre controlo. O difícil torna-se de fácil resolução. Mas as más estrelas Juan She (卷舌, alguém a falar mal de si) e Jiao Sha (绞 煞, enforcado) levam a que as suas acções, se por um lado tem quem as aprove, por outro haverá quem delas não goste. Hoje em dia vivemos apenas em competição e por isso, mais sucesso traz mais inveja. Assim, coloque as suas posições mais firme. Deve lembrar-se estarem os nativos de Coelho este ano em Xing Tai Sui, significando Xing ser julgado e por isso precisará de fazer tudo por via correcta e legal, especialmente quando necessita de assinar algum contrato. Evite jogar para não destruir a sua sorte.

Amor: As duas superes estrelas da sorte, Hong Luan (红鸾, Sorte no Amor) e Xian Chi (咸池, propícia o casamento e boas relações entre pessoas) colocam o ano tão doce como mel, a significar que os solteiros encontram a pessoa indicada para casar, ou conseguem realizar os seus desejos. Para os casais é bom fazerem uma nova lua-de-mel com uma festa a celebrar a união. Lembre-se que por conseguir controlar tudo, deverá saber controlar-se para evitar cair nas bocas do mundo e ser julgado, especialmente no mês de Dezembro.

Saúde: Sugere-se no início do ano ir ao templo oferecer sacrifícios ao Deus do Ano. Poderá sofrer problemas emocionais e deve ter cuidado com as doenças sexuais. As nativas devem ter atenção aos problemas de útero e seios e os masculinos com a próstata.

Dinheiro: Consegue-o de maneira legal e quanto mais trabalha, mais ganha. Evite as maneiras fáceis de conseguir dinheiro. Aproveite para agarrar as oportunidades para enriquecer, mas lembre-se que deve usar a legalidade para atingir tal.

Os nativos de Coelho nascidos em:

1963 – Devido à estrela da sorte Lu Shen (禄神) conseguirão ter bons rendimentos e não terão dificuldades na sua carreira, mas ao ter de lidar com problemas conflituosos, seja muito cuidadoso para evitar ser julgado.

1975 – Terão imensas ajudas, assim como há grandes hipóteses de se tornar patrão ou ser promovido. Conseguirá ter bons comentários e só precisa de tentar dar o seu melhor, sem se preocupar com nada mais.

1951 – Procurem estudar e aprender novas coisas. Uma vida social activa trará novos amigos. Boa vida a beber, comer e passear.

1987 – Ano para criar novas relações e terá mais ajudas. Ao trabalhar arduamente conseguirá o que quer.

1999 – Com imensas ideias, se conseguir ajudas poderá realizá-las, mas não vá para além da sua capacidade. Não siga o caminho mais fácil e trabalhe passo a passo, degrau a degrau. Celebre o seu aniversário para ter mais sorte.

Dragão

Dragão no ano do Rato chama-se San He, os três animais que combinam bem com o Deus do ano e em 2020 eles são Rato, Dragão e Macaco. Ano em que os nativos de Dragão se mantêm na posição de comando e para além das riquezas que poderão usufruir, também a carreira continua a progredir.

Carreira: A super estrela da sorte Jiang Xing (将星, do General) ligada à carreira, autoridade e ao poder, traz a oportunidade para cooperar em novos negócios e a estrela da sorte Guo Yin Gui Ren (国印贵人, Carimbo do país) permite continuar na sua alta e importante posição e ser respeitado por todos. Já a má estrela Bai Hu (白虎, a Tigre Branco) significa poder sofrer uma forte competição, mas o dragão, por ter nascido para lutar, todas as vezes que o Tigre Branco se encontra com o Dragão Verde, Bai Hu perde. Assim, quando os problemas aparecem, não necessita de lutar, sendo melhor cooperar e lentamente os seus inimigos tornam-se seus adeptos.

Amor: Bom ano para os nativos de Dragão pois terão um ambiente harmonioso. Se for solteiro, não precisa de se preocupar por não ter, mas sim pela quantidade de oferta a escolher. Se for casado, o ser masculino deverá tomar cuidado com o aparecimento de amantes para não perturbar o casamento, e sem a trazer para casa, transfira-a, colocando-a como ajuda a cooperar.

Saúde: Este ano traz três más estrelas, Fei Lian (飞廉), Pi Tou (披头, deixar solto o cabelo) e Tian Sha (天煞), todas ligadas com acidentes e por isso, quando conduzir, viajar e passear precisa de ter especial atenção para não se colocar em zonas perigosas. No Inverno, os nativos deverão ter cuidado com diabetes e a bexiga e tomar cuidado com o que comem, escolhendo alimentos saudáveis. Se for ao Templo do Deus do Ano apenas precisará de pedir protecção para a sua saúde.

Dinheiro: A estrela da sorte Jin Kui (金柜, Cofre Dourado) traz sorte em assuntos financeiros e acumulação de ganhos. A riqueza corre para os nativos de Dragão e precisa apenas de se manter na sua posição e continuar a tomar conta dela, pois só você terá poder para a destruir, ou mantê-la.

Os nativos de Dragão nascidos em:

1964 – O seu poder e posição vão atingir um patamar mais elevado, mas evite maior exposição para não chamar sobre si mais inimigos, que trazem fortes doses de inveja.

1952 – Tem uma posição firme com imensas ajudas, mas este ano o mais importante é a saúde e por isso, no início do ano faça exames de saúde. Dê mais tempo para si e faça mais exercício físico. Precisa de balançar o que come com uma alimentação mais racional e saudável.

1976 – Terá vários caminhos para desenvolver a sua carreira e cooperar melhor com o seu parceiro, levando os rendimentos a aumentar. Apenas deve evitar diversões perigosas e conduzir com máxima segurança. Comemore o seu aniversário com uma festa.

1988 – Ano para mostrar a sua capacidade, ser promovido e conseguir melhor salário. Mas o ser feminino precisa de tomar grande cuidado com a saúde, podendo ter que fazer uma operação.

Serpente

Ao contrário do ano que passou, quando a serpente estava em Chong Tai Sui, a colidir com o Deus do Ano, em 2020 tudo muda e é o mais bafejado dos doze animais.

Carreira: Com a ajuda das estrelas da sorte Zi Wei (紫微) e Long De (龙德), que representam conquistar poder e ser promovido na carreira, os nativos rapidamente podem mudar a situação em que foram colocados no ano passado e ainda conquistar muito mais, atingindo uma posição de topo e com possibilidade de expandir a área, abrindo novo negócio. Tão grande sorte só aparece uma vez em doze anos, por isso não a desperdice.

Com a estrela da sorte Yu Tang (玉堂) consegue suporte de pessoas poderosas, assim como cooperação e ter ajuda para conseguir realizar os planos que tem em mente. Com a estrela da sorte Di Jie (地解, Terra e abrir o cadeado), ao ser confrontado com problemas, estes tornam-se de fácil resolução. Já a estrela da sorte Ci Guan (词馆, Perfeitas palavras) dá-lhe uma mente clara e apenas com perfeitas palavras, coloca as pessoas a acreditar em si. Devido à estrela da sorte An Lu (暗禄) o dinheiro chegará de diferentes maneiras, conseguindo-o fora das suas expectativas. Para definir numa frase a carreira, conduzindo na auto-estrada um bom carro, apenas necessita de meter gasolina.

Mas deverá contar com a existência de duas más estrelas, Bao Bai (暴败, Perdedor, falhar), que leva a ocorrer algumas mudanças fora do seu controlo e Tian E (天厄, Catástrofes provenientes do Céu), tudo o que fizer não poderá ir até ao fim, e por isso, deve guardar um pequeno espaço para poder dar a volta. Não coloque o sucesso a fazê-lo perder a cabeça.

Amor: Ano harmonioso para os casais. Os solteiros terão possibilidade de encontrar o seu parceiro, mas este ano o foco está na sua carreira e o amor é a sobremesa.

Saúde: Vão ser os antigos problemas a afligi-lo. Não vai conseguir encontrar um bom médico para resolver os seus problemas de saúde. Os nativos nascidos no Inverno terão problemas com as mãos e pés. É um ano de trabalho duro, mas não se esqueça de tomar tempo para relaxar.

Dinheiro: Ano de plena satisfação.

Os nativos de Serpente nascidos em:

1965 – Terão o melhor ano, com grandes hipóteses de serem promovidos e ficarem à frente de um grande projecto, assim como podem tornar-se patrões. Têm os caminhos todos abertos.

1953 – Ano em que a carreira os levará a ter grandes proveitos e nos ganhos monetários atingirão o apogeu, sendo o melhor de entre todos os nativos de Serpente.

1977 – Este é o ano para se descobrir e despontar totalmente e não precisa de se preocupar com nada. A celebração do aniversário trazer-lhe-á mais oportunidades.

1989 – Terão hipóteses de criar os seus próprios negócios, mas não podem contar com ninguém; por isso prepare-se, pois vai ser um árduo ano e quanto mais trabalhar mais receberá.

1941 – Continuarão a ter uma boa vida social e este ano, conseguirão ainda encontrar algo interessante para lhes dar prazer, mas cuidem da saúde, pois o problema poderá estar em comer muito e coisas boas.

Cavalo

Os nativos de Cavalo no ano do Rato estão em confronto directo com o Deus do Ano e por isso será um ano cheio de trabalhos, com grandes riscos, crises e várias dificuldades.

Carreira: Contará apenas com uma estrela da sorte, Fu Xing (福星), protectora que lhe limpa o caminho) a significar continuarem os nativos a ter ajuda de pessoas, mas porque necessita de se confrontar com uma série de problemas, esta mostrar-se-á insuficiente. As barreiras que a má estrela Lan Gan (阑干, vedação) lhe vai colocar pela frente, a significar a possibilidade de se confrontar com um sem número de problemas, levá-lo-á a ter que os resolver, ou desviando-se, ou tentando ultrapassá-los, ou retirá-los do seu caminho. A má estrela Da Hao (大耗) significa gastar ou perder uma fortuna. Já as três más estrelas juntas, Tian Ku (天哭, o Céu chora), Po Sui (破碎, separação) e Yue Kong (月空, mês vazio) levam-no a sofrer um grande confronto, o que cria uma destabilização emocional a provocar-lhe um grande desequilíbrio, deixando-o sem saber o que fazer. Tal coloca-o num novo estado e com novos grandes desafios. O antigo sistema deixa de funcionar, levando a ter de fazer plenas mudanças em si mesmo, mas se olhar com um sentido positivo, isso levá-lo-á a melhorias, que podem dar-lhe novas capacidades, trazendo uma nova dinâmica para a sua vida, ajudando-o a prosseguir. Para os nativos nascidos no Verão, o que significa terem necessidade de água, estas mudanças serão muito boas. Lembre-se que para poder visualizar o arco-íris terá antes de levar com uma grande chuvada.

Amor: Para os casais, necessário ter de controlar as emoções; precisa de falar, mas evite discussões. Ano de mudança e por isso, mantenha a relação o mais normal possível, o que já não será mau. As nativas solteiras não encontrarão perto o parceiro e terão de o ir encontrar longe, significando ter de ir viajar, o que lhe fará muito bem.

Saúde: No início do ano vá ao templo oferecer sacrifícios, pois bem precisa. Ano para poder sofrer de problemas nos olhos, coração e rins. Atenção nos transportes, pois acidentes espreitam. Para os idosos, cuidado com as quedas.

Dinheiro: Devido à influência da má estrela Da Hao (大耗, gastar uma fortuna) é preferível comprar algo muito caro, do que perder esse dinheiro e conjugando com a má estrela Yue Kong (月空, mês vazio), melhor gastar dinheiro a viajar, do que usá-lo no hospital. Assim, mesmo a trabalhar arduamente não vai receber nenhum retorno, mas não se esqueça que a vida não acaba este ano.

Os nativos de Cavalo nascidos em:

1954 – Com ajuda, continuará a conseguir manter a sua posição, mas tenha muito cuidado com o que diz e como fala, pois é um ano fácil para ter maus comentários. Proteja-se, pois não pode contar com os outros.

1966 – Terá mais algumas maneiras de conseguir arranjar dinheiro, mas precisa de muito trabalho. Ano para tomar muito cuidado com os transportes pois está propenso a acidentes.

1978 – Ano muito ocupado e de árduo trabalho, mas nem mesmo assim atingirá o que pretende. Por isso, aproveite a oportunidade para relaxar. Ano fácil para se magoar com objectos cortantes.

1942 – Tenha muito cuidado com a saúde. Evite sair muito, para ter menos hipóteses de lhe ocorrerem acidentes. Em casa poderá também aprender muitas coisas e manter a sua vida feliz.

1990 – Ano para estudar mais e fazer amigos para conseguir uma boa plataforma para os anos vindouros.

Cabra

No ano do Rato, a Cabra encontra-se em antagonismo com o Tai Sui e sem cooperar com o Deus do Ano, este também não o ajuda. Esta incompatibilidade significa ser ano para deixar a vida social e recolher-se na vida familiar.

Carreira: A estrela da sorte, Tian Yi Gui Ren, (天乙贵人) significa que com as suas novas e criativas ideias terá boas hipóteses e oportunidades de lançar uma nova carreira. Poderá aceitar ajuda, mas evite a cooperação, é preferível trabalhar sozinho. A estrela da sorte Yue De (月德) Virtude da Lua) indica dever mostrar-se simpático e conseguirá colocar as pessoas a respeitá-lo pelas suas virtudes. Lembre-se, a carreira este ano é apenas um lanche, pois o jantar está na família.

Amor: Com a estrela da sorte Xian Chi (咸池, propícia o casamento e puras relações entre pessoas), é um bom ano para os casais voltarem a fazer uma viagem de Lua de Mel, ou terem um filho. Este ano o casal parece-se com os gémeos, não importa para onde vão, estão sempre juntos. Para os solteiros nativos de Cabra, como a carreira este ano não é importante, apenas uma coisa deverá estar nos objectivos, encontrar a pessoa certa e casar-se. Por isso deixe os seus amigos e objectivamente procure criar a sua nova família, e se entender isso, evitará imensos problemas e terá um harmonioso ano.

Saúde: Este ano, para além de ferir o Tai Sui, terá a influência da má estrela Shi Fu (死符, sinal de morte), levando a ser importante fazer um exame de saúde, sendo um ano para relaxar completamente e dedicar-se à meditação. As nativas deverão ter muito cuidado com os órgãos ligados ao aparelho reprodutor e no início do ano deverão oferecer sacrifícios ao Deus do Ano.

Dinheiro: Repetindo, se a carreira este ano é só um aperitivo na vida e a comida está na família, então, mesmo com a má estrela Xiao Hao (小耗, pequeno gasto ou perda de dinheiro) poderá fazer a transferência para um forma positiva, usando-o numa pequena viagem familiar e num jantar fora em família. É ano para não esperar nada, mas poderá trazer surpresas, quem sabe?!

Os nativos de Cabra nascidos em:

1955 – Terão o melhor ano e conseguem criar uma carreira pessoal, mas faça-o em silêncio sem o propagar aos sete ventos e quando tudo estiver pronto, então coloque-se na boca do mundo.

1967 – Terá de se focar apenas na sua área de actuação profissional e não pense em criar algo novo. Mas ao mesmo tempo, não se esqueça de prestar grande atenção à família. Com o restante, não queira ver, cheirar, ouvir, tocar, provar e assim os seus sentidos não ficam dispersos e manter-se-ão com plena atenção para o importante.

1979 – Terá imensas ideias quanto à sua carreira, mas é ano para evitar cooperações com os outros, precisando de fazer tudo sozinho, por isso, pense nas suas capacidades para pôr mãos à obra. Oportunidade para adquirir uma casa. Cuidado com os desportos radicais, pois há grande probabilidade de ocorrer um desastre e magoar-se.

1943 – Com as suas grandes poupanças, poderá ter um ano relaxado. Apenas cuide da sua saúde e evite excessos.

1991 – Não pode pensar magoar as pessoas, mas deve evitar que os outros o magoem. Assim, para este ano não coopere com os outros, nem mesmo com os seus amigos. Seguir solitário, evita problemas, ganha mais e goza melhor.

Macaco

No ano do Rato, o Macaco está em San He, os três animais que combinam bem com o Deus do ano e por isso, para os nativos de Macaco o ano é de harmonia (correcto tempo, correcto lugar, correcta acção) e de felicidade. Combina carreira, amor e dinheiro e terá um bom desenvolvimento. Quanto mais idoso, mais inteligente.

Carreira: Com as superes estrelas da sorte, Jiang Xing (将星, do General) e Jin Kui (金柜, Cofre Dourado), consegue colocar a carreira num novo patamar, tornando-se famoso e conquistar riqueza. A estrela da sorte San Tai (三台, Quem tem o Carimbo) levará a ser promovido à posição de chefia em todos os lados e as suas decisões serão tomadas em conta, sendo um ano para rir até ao fim. Mas as duas estrelas más, Wu Gui (五鬼, Cinco fantasmas, que representa as pessoas nas suas costas a fazer-lhe mal) e Fei Fu (飞符, mau sinal voador, más notícias), representam um poder que se encontra contra si, logo perceba ter de contar com pessoas que lhe querem mal. O seu sucesso traz inveja a outros, mas no seu ano de sorte estes pequenos problemas nunca lhe causarão mossa para continuar em frente. A má estrela Guan Fu (官符, cuidado e não colocar a sua palavra como garantia) adverte-o a nunca deixar de seguir pela legalidade nas suas acções, evitando assim ser acusado pela justiça.

Amor: Ao entrar em San He, os três animais que combinam com o Deus do Ano, torna-o muito atraente aos olhos dos outros e vai mostrar as suas características de Macaco, activo e falador. Terá imensas opções de escolha, mas tenha calma e encontre quem combina bem consigo. Para os casais, a cooperação pelo amor levará o outro a atingir o que tem desejado para a carreira (pois, este ano o amor é a folha e a carreira o fruto).

Saúde: Deve contar este ano com a influência da má estrela Fei Fu (飞符, mau sinal voador), a significa dever tomar extremo cuidado quando passear ou conduzir. A sua saúde não lhe trará grandes problemas, mas estes aparecem pelas pessoas à sua volta, por isso, evite discussões com os outros para não desequilibrar o seu estado emocional. Cuidado com objectos cortantes e pode ter problemas relacionados com a água, como andar de barco, nadar… Para os nativos nascidos no Outono e Inverno, evitem usar e ter imagens de dragões à sua volta. Fácil ter problemas com os pulmões e intestinos.

Dinheiro: Tem a estrela da sorte Jin Kui (金柜, Cofre Dourado), que lhe traz sorte em assuntos financeiros e acumulação de ganhos e a estrela da sorte Lu Shen (禄神) leva o dinheiro a vir ter consigo. É ano para realizar os seus desejos, pois consegue o que quer; quer vento tem vento, quer Sol tem Sol, mas lembre-se que a riqueza pelo dinheiro é só exterior, enquanto a verdadeira riqueza está no coração.

Os nativos de Macaco nascidos em:

1992 – Terão alguém a colocá-los num lugar de importante posição e assim, um brilhante futuro e um bom salário. Mas deverá estudar mais para ganhar competências e conseguir novas informações. Não pense que por ser jovem não necessita de cuidar da saúde. Conduzir com extremo cuidado é muito importante.

1980 – Activa vida social com plenas ajudas. Na carreira não terá problemas, mas conte com uma imensa competição. Faça uma festa no seu aniversário para conseguir ter mais boas energias.

1968 – Ano cheio de trabalho e com bastante pressão, mas o que receberá é também imenso. Aproveite e apanhe esta boa oportunidade para se mostrar. Cuidado com a saúde, sobretudo com problemas de ossos, especialmente para quem nasceu no Outono e Inverno.

1956 – Terá uma poderosa e qualificada ajuda e tendo inúmeras maneiras de ganhar dinheiro, coloque a fasquia do dinheiro a atingir um novo recorde. Mas como é um ano de grande água tome cuidado com o coração e lembre-se que a saúde não pode ser comprada por dinheiro.

1944 – Ano para ter cuidado com o que fala e com a sua acção, que poderá trazer-lhe problemas. Na sua posição, continua a manter respeito. Tenha uma boa vida e não se esqueça de realizar exercícios físicos.

Galo

No ano do Rato, o Galo está em ruptura com o Deus do Ano, o que significa facilmente se magoarão um ao outro e por isso, este ano não irá ser harmonioso. Lembre-se que só deverá falar de coisas que não provoquem conflitos, mas pela personalidade do Galo, se não pode ser feliz fora, continuará a ter dentro de casa o seu Sol, levando a não ser um ano muito difícil.

Carreira: Tem duas estrelas da sorte, Tai Yin (太阴), a Lua) e Tian Xi, (天喜Virtude Celeste), o que leva este ano os nativos de Galo a serem mais simpáticos e calmos. As nativas mostrarão em frente aos outros o que de melhor têm e os nativos serão mais gentis no servir, tendo boas relações e convidando os amigos para reuniões sociais. Significa, ano para não falar da carreira, mas promoverem-se socialmente e divertirem-se, plantando as sementes para o que vem. Devido à estrela da sorte Xue Tang (学堂) é ano para estudar e enriquecer os conhecimentos. Já as duas más estrelas, Guan Suo (贯索) e Gou Jiao (勾绞), significam que deverá estar preparado pois há pessoas que lhe vão colocar armadilhas, e conjugadas com a má estrela Cu Bao (卒暴, inesperada perda de controlo), não importa se trabalha muito e arduamente, terá grandes hipóteses de falhar. Por isso, no início do ano deverá ir ao templo oferecer sacrifícios para minimizar os problemas que espreitam e adquirir boas energias.

Amor: Para se sentir confiante, este ano deve-se vestir e ornamentar bem, como sempre gosta de fazer, para captar a atenção dos outros e com isso se mostrar. Mas a dificuldade está em ser muito fácil por pequenas coisas cair numa grande discussão e destabilizar a relação. Assim é ano para os nativos de Galo abriram mais o coração e ao ter um grande coração para aceitar os outros, os outros aceitá-lo-ão mais facilmente.

Saúde: O Elemento do Galo é Metal e em conjunto com a má estrela Yang Ren (羊刃) leva a uma maior probabilidade de ter que realizar uma operação cirúrgica, ou cortar-se com uma faca. Facilmente pode ter problemas nos pulmões. Os nativos nascidos no Outono e no Inverno, precisam de fogo e por isso uma viagem para o calor do Sul poderá ajudar.

Dinheiro: A felicidade não é dada pelo que se tem, mas por a inexistência do mundo dos desejos. Dinheiro não traz prazer diário, mas a saúde pode dar-lhe. Agora entende o que aqui falamos.

Os nativos de Galo nascidos em:

1993 – Terão muito boas relações sociais a propiciar ajuda dos seus superiores. É bom ano para criar uma boa base para a futura carreira.

1981 – Irão de repente ter vontade de ler e estudar e começar a gostar muito de cozinhar para partilhar com os amigos os seus pratos, trazendo-lhe um imenso suporte. Ano calmo e cheio de interesses.

1969 – Vão-se forçar a trabalhar arduamente, mas por vezes quanto mais rápido se quer chegar, mais lento se anda e por isso, é ano para caminhar degrau a degrau. Lembre-se que por vezes dar um passo atrás pode levar a conseguir ter mais hipóteses de sucesso.

1957 – Ano para não jogar a dinheiro, pois se o fizer atrairá grandes trabalhos. Foque apenas no que tem. Uma vida simples é o caminho para se ser feliz. Cuide da saúde.

1945 – Hipótese de iniciar um novo projecto, mas tal só trará mais trabalho, pois o que irá ganhar…

Cão

Este ano os nativos de Cão encontram o apogeu na carreira; está pronto? Encontrando-se numa alta posição, toda a gente está atenta ao que faz e até as suas pequenas acções merecerão atenção. Por isso, deverá solicitar a si mesmo conseguir a perfeição, mas não a imponha aos outros e assim conseguirá ter um ano brilhante.

Carreira: Com a poderosa estrela da sorte Ba Zuo (八座, relacionada com a carreira) terá hipótese de ser promovido, ficar na posição de comando e na sua área torna-se o número um. As duas estrelas da sorte, Tian Jie (天解) e Jie Shen (解神), ajudá-lo-ão a resolver quase todos problemas, conseguindo debelar as crises.

Assim, todas as condições estão prontas, apenas terá de esperar que a oportunidade chegue para a agarrar e abrir uma nova página. Mas conte com duas más estrelas, Chen Fu (沉浮, altos e baixos) e Zai Sha (灾煞, inesperado acidente), a significar ter de cooperar e manter boa relação com os outros, resolvendo os problemas com muita calma e sem discussões. Aperfeiçoe-se para ser um verdadeiro chefe. O sucesso chega, mas não será sem passar por dificuldades.

Amor: Para os nativos solteiros, não esperem muito este ano. Para os casais, não terão muito tempo para acompanhar o parceiro, mas não se esqueça ser o suporte da outra parte muito importante. O seu poder atrairá alguém a quer ficar seu íntimo, mas deve manter-se fora e evitar tais problemas.

Saúde: Recomenda-se devido à má estrela Xue Ren (血刃, Fio da lâmina com sangue) não discutir para evitar maus entendidos a poderem originar acções tresloucadas. Já as outras duas más estrelas, Di Sang (地丧 sang=perder; di=terra) e Sang Men (丧门, quem traz má sorte), levam a ter que tomar conta da saúde, não só da sua como a dos seus familiares. Faça exames clínicos no início do ano. Poderão, sobretudo no quarto, sétimo e oitavo mês lunar, ocorrer problemas relacionados com o coração e nos tubos sanguíneos.

Dinheiro: Não só a carreira lhe traz dinheiro, mas também este lhe chegará por vias não esperadas, tudo isto devido à influência da estrela da sorte Jin Yu Lu (金舆禄, grande fortuna). Esse imenso dinheiro dar-lhe-á uma enorme satisfação, ocultando as dificuldades e o grande esforço que teve com a carreira.

Os nativos de Cão nascidos em:

1994 – Terão um poderoso suporte para atravessar a barreira e atingir o lugar de chefia. Por isso, tente aprender sobre todas as posições que vai superintender.

1970 – Devido ao suporte e cooperação com o seu sócio (parceiro de trabalho), a sua carreira progride sem dificuldades. Se chegou agora a patrão, terá os primeiros seis meses sempre muito ocupado e só no segundo semestre conseguirá respirar. Ano propício para os nativos masculinos terem facilmente acidentes e por isso, no início do ano deverá ir ao templo oferecer sacrifícios aos Deus do Ano. Importante é também celebrar o seu aniversário.

1982 – Ano para mostrarem completamente as potencialidades. Criativo ano para abrir uma nova via. As nativas femininas deverão ter cuidado, pois facilmente poderão ir parar à sala de operações no hospital. Já os nativos masculinos deverão mudar e ter mais calma.

1958 – Ano ocupado com muito trabalho, mas terá imensas oportunidades para atingir um novo patamar. Ao mesmo tempo, deverá cuidar da saúde e manter uma vida regrada.

1946 – Continuará este ano ainda com sorte; quer vento tem vento, quer fogo tem fogo, quer dinheiro também ele vem ter consigo. Apenas não pode cooperar com um parceiro nativo de Cão. Com tantas facilidades a conseguir tudo, tenha cuidado pois poderá perder a cabeça e sem pensar bem, cria problemas aos outros e a si mesmo, sobretudo à sua saúde.

Porco

O que ocorreu no ano passado, não importa se foi bom ou mau, já passou. Este ano você não é o melhor, mas na sua área consegue que a flor desabroche e dê frutos. Vai ser um ano para recordar.

Carreira: A super estrela da sorte Tai Yang (太阳), o Sol) traz-lhe boa energia, confiança, optimismo, brilhantes perspectivas e grande actividade para desenvolver qualquer assunto que lhe interesse. A estrela da sorte Wen Chang (文昌), deus dos Letrados e da Literatura) propiciar-lhe-á o interesse em estudar novas matérias, sobretudo arte e cultura, e se por aí seguir conseguirá abrir uma nova carreira. As estrelas da sorte Tai Ji Gui Ren, (太极贵人) e Tian Guan (天官) trazem boas relações sociais e mesmo nas suas viagens encontrará pessoas que se tornarão seus amigos e dar-lhe-ão novos apoios e ajudas. A estrela da sorte Tian Chu (天厨, Cozinha do Céu) leva-o a estudar como cozinhar para preparar boa comida, e se por um lado lhe trará boa vida, por outro pode ser mais uma nova carreira que se lhe abre. Ano relaxado pois faz o que gosta e por isso, se encontrar algo de interessante siga em frente pois não precisa de pensar no que os outros dizem. As duas más estrelas, Tian Kong (天空, Vazio Céu) e Hui Qi (晦气, Energia Suja), afectam-no e colocam-lhe dúvidas ao tomar decisões, criando-lhe indecisões e levam a ter por vezes hipótese de ser enganado. Também o seu explosivo temperamento pode destruir cooperações e relações, sendo por isso importante manter a calma e pensar antes de intervir. Não deixe o lado emocional tomar conta de si.

Amor: A estrela da sorte Xian Chi (咸池, propícia o casamento e boas relações) coloca os nativos solteiros a não se sentirem sós e a sua energia solar atrair os que estão ao seu redor. Faça o favor de preparar o seu casamento e use a boa oportunidade dada por a dupla Festa da Primavera. Pode mesmo ter um filho, tal é o estado amoroso em que vive este ano. Para os casais, ano de plena comunhão a atingir a plenitude no relacionamento, onde o amor se sobrepõe a tudo o resto.

Saúde: Há boas notícias para si; como é ano de gostar de estudar e um dos seus interesses está em aprender sobre os alimentos e suas propriedades, sendo estes a essência da origem dos medicamentos, será a comida que confecciona a servir de tratamento ou prevenção de doenças e ao investir nesse campo prepara um ano saudável. Para os nativos masculinos, tenha cuidado com os rins e próstata. Já para os nativos femininos preste atenção a problemas com os seios e útero. Os nativos nascidos no Outono e Inverno devem ter redobrados cuidados.

Dinheiro: Com os bens materiais controlados, pois a sua carreira está satisfeita, e o Sol a brilhar, estando as suas relações em harmonia, vive no amor e nada mais parece fazer falta.

Os nativos de Porco nascidos em:

1983 – Com base na sua anterior preparação é ano para agarrar o momento, que o vai impulsionar até limites nunca atingidos. É o melhor de todos os nativos de Porco.

1995 – Terá grandes hipóteses de ser promovido, ou iniciar o seu próprio negócio e enquanto trabalha arduamente não se esqueça de estudar para se aperfeiçoar. Não precisa de pensar quanto vai ganhar, ou perder, pois é ano de apenas lavrar a terra e prepará-la para lhe vir a dar riqueza.

1971 – Terá boas relações sociais, que lhe trarão grandes ajudas. Adorará estudar Civilizações e a cultura gastronómica e seguindo esta via conseguirá quebrar a rotina e respirar novos ares.

1959 – Está ainda cheio de energia e terá um novo desenvolvimento na carreira. Os seus antigos planos podem sair da gaveta e realizarem-se. Mas tudo isto, degrau a degrau para não se cansar em demasia e afectar a saúde.

1947 – Com estável rendimento económico, tenha uma vida relaxada e sem discussões. Para iniciar o ano, vá fazer um exame clínico. Terá também de tomar conta da saúde do seu parceiro.