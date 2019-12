Foi ontem lançada em Macau a edição, em chinês tradicional, dos dois volumes do livro “A Governança da China”, de Xi Jinping. De acordo com a TDM Rádio Macau, coube à Associação Zhi Gong a iniciativa de trazer as obras para o território.

Ip Sio Man, presidente da associação, disse que serão distribuídas entre 20 a 30 mil cópias. “O livro já existia em caracteres simplificados, mas a partir de hoje [ontem] oferecemos em chinês tradicional”, destacou. Para o responsável, o facto de estas obras estarem à venda em Macau permite à população “um conhecimento sobre as directivas e o pensamento do Presidente Xi sobre a organização e administração do nosso país”.

Também a Associação dos Advogados de Macau (AAM) vai distribuir a obra do Presidente chinês. Paulino Comandante, secretário-geral, disse à TDM Rádio Macau que a AAM vai apenas colocar à disposição dos sócios as cópias que receber, afastando qualquer conotação política. “É bom para aprendermos (…). Devemos fazer um esclarecimento: a associação em si não actua politicamente. Mas aprendermos o que está aqui [no livro] e a política de Xi, como advogado e cidadão, não vejo qualquer conflito”, distingue.