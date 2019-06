O arquitecto português João Santa-Rita será o orador convidado de um seminário dedicado ao tema “Que Identidade? Qual o Lugar da Identidade da Cultura Arquitectónica no Contexto da Globalização? – Uma determinada Coisa, num determinado Tempo, pertence a um determinado Lugar”, que acontece hoje, 25 de Junho, pelas 19h00 no Albergue SCM.

No último sábado, o professor universitário, que foi presidente da Ordem dos Arquitectos entre 2014 e 2016, apresentou esta questão da identidade, numa sessão aberta ao público, onde procurou definir a relação entre o conceito e a arquitectura que criou, ao longo da sua carreira, em diversos locais do mundo.

O seminário de hoje à tarde, sendo uma formação mais específica para profissionais da área – arquitectos, engenheiros e outros interessados – trará uma abordagem mais aprofundada sobre a questão identitária nas obras de arquitectura e na criação artística ao longo dos tempos. “A sessão vai ser sobretudo para procurar reflectir sobre o tema que foi lançado. O que eu proponho é, através da História, perceber como é que a identidade foi sendo entendida em diversos momentos, por diversas personalidades do mundo das artes e da arquitectura, em várias geografias do mundo”, revelou João Santa-Rita ao HM.

Os grandes no mundo

O arquitecto irá ilustrar, através de pinturas, gravuras e obras edificadas, a evolução da arquitectura em termos históricos, “para depois me aproximar do que se passou no século XX e até à actualidade, passando pelos grandes arquitectos modernos e os que provocaram rupturas”, dando exemplos diversos em Portugal, no Brasil, nas regiões da Ásia e da Europa.

“Vamos tentar perceber como é que a identidade (ou aquilo que entendemos como tal), se pode ver espelhada num determinado projecto. E como é que, desse ponto de vista, os arquitectos vão utilizando técnicas que podem ser ancestrais e tradicionais, mas depois as transformam naquilo que é a sua obra”, exemplifica.

João Santa-Rita é licenciado pela Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa. Entre 1986 e 1988 colaborou no atelier do arquitecto Manuel Vicente, em Macau, antes de criar o seu atelier “Santa-Rita Arquitectos” com José Santa-Rita. Foi premiado em concursos nacionais e internacionais e tem trabalhos em Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra, Holanda, Alemanha, Argentina, Chile e Japão.

O seminário terá a duração de três horas e integra o programa de certificação de créditos profissionais CDP.