O Presidente chinês escreveu uma carta a alunos de Macau no Dia Mundial da Criança, um gesto que o chefe do Governo de Macau elogiou hoje, em comunicado.

“O Chefe do Executivo, Chui Sai On, expressa sincera gratidão, em nome do Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), pela consideração e carinho demonstrados pelo Presidente Xi Jinping para com os estudantes de Macau, na sequência da sua resposta, no âmbito do Dia Mundial da Criança, à carta que lhe havia sido endereçada por alunos da Escola de Talentos Anexa à Escola Hou Kong de Macau”, pode ler-se na nota.

“Chui Sai On considerou muito relevante o facto de ter sido o Presidente Xi Jinping a responder pessoalmente à carta dos alunos de Macau, o que mostra não só a atenção para com a escola”, mas “também o apoio aos profissionais da educação locais, sendo um grande incentivo para a população em geral”, sublinha-se.

Para o líder do Governo da RAEM, “este gesto reflecte a amabilidade, o desejo e as expectativas que os dirigentes do país e o Governo Central depositam em todos os estudantes e jovens de Macau”.