O inquérito realizado pelo Nottingham Council House, em Inglaterra, ao acidente fatal do motociclista Daniel Hegarty no Grande Prémio de Macau de 2017, concluiu que a morte foi acidental. O inglês de Hegarty, de 31 anos, foi a 16ª vítima do Circuito da Guia, após ter batido nas barreiras de protecção na Curva dos Pescadores durante a corrida do 51º Grande Prémio de Motos de Macau, falecendo na ambulância a caminho do Centro Hospitalar Conde São Januário.

De acordo com a imprensa britânica, o relatório da polícia forense de Nottingham, de onde Hegarty era natural, diz que o motociclista inglês travou tarde de mais na Curva dos Pescadores, durante a quinta volta da corrida, e que se “tivesse abrandado antes” e “desengatado a embraiagem mais cedo, teria com sucesso negociado a curva apertada”. A mota do piloto britânico terá travado 18 metros mais tarde que o habitual do piloto naquela curva e perdido a aderência no pneu traseiro, provocando a queda do piloto e respectivo embate com violência nas barreiras de protecção a 222 km/h.

Na audição foi dito pelos peritos que a Honda CBR 1000cc preparada pela equipa Top Gun Racing não teve qualquer problema técnico. O relatório verbaliza que a “mota estava em condições de funcionamento perfeitas em todos os aspectos” e que o resultado foi “de um erro num minuto” num circuito notoriamente perigoso “numa situação de alta velocidade sem espaço para erros.”

A conclusão do médico legista James Hargan é que se tratou de um acidente e que não houve factores de segurança no circuito que tenham sido descurados, bem pelo contrário. Este relatório terá tido a colaboração das entidades da RAEM. Hegarty, que também era dono da concessionaria RTR Motorcycles em Bingham e um mecânico reputado na sua terra, participava pela segunda vez na prova.

Mais seguro

Apesar de não ter feito grande alarido em torno da questão e das limitações da natureza do próprio circuito, a verdade é que o ano passado a Comissão Organizadora do Grande Prémio de Macau voltou a reforçar a segurança do circuito para as motas. Na Curva dos Pescadores, onde em 2012 o também motociclista português Carreira perdeu a vida, foi instalada uma barreira mais adequada de última geração e homologada pela Federação Internacional de Motociclismo em frente das barreiras metálicas.

Ainda na Curva dos Pescadores, mas também na Curva do Mandarim, foram colocados nos pilares da rede uns anéis em espuma para minimizar as consequências físicas para os pilotos em caso de impacto. Como os pilares são atravessados por arames, não é possível colocar essa protecção ao longo do pilar, tendo sido implementados em anéis entre os arames.

Além disso, o ano transacto foram ainda colocados mais colchões no lado direito na saída da primeira curva e a seguir à partida, pois as motas fazem essa curva em aceleração e saem muito próximo das barreiras metálicas. Foram também colocados colchões numa série de postes ao longo do circuito, uns porque não existe rede nesse ponto da pista, como na direita da descida da Curva Melco, outros porque esses postes estarão muito próximos da rede de protecção e importa minimizar o impacto consequente de uma saída. Para 2019 é provável que ainda mais medidas pensadas na segurança dos intervenientes sejam implementadas.