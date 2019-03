Um turista de Macau morreu na quinta-feira quando se encontrava a tirar fotografias no Grand Canyon, no Estado do Arizona (EUA). Ao HM, o Gabinete de Gestão de Crises to Turismo confirmou o caso e explicou que a família do homem de 50 anos já foi contactada.

