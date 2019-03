O piloto inglês da Virgin, Sam Bird, foi penalizado em cinco segundos depois de ter dado um toque em Andre Lotterer, que comandou grande parte da corrida de Hong Kong, deixando-o fora de prova com um furo no seu Teecheetah. António Félix da Costa não foi além do 10.º lugar

Hong Kong recebeu pela terceira vez o campeonato de automobilismo do futuro, com monolugares totalmente eléctricos, organizando a quinta prova da época 2018/2019. Dada a estratégia envolvida, há quem diga que a Fórmula E está mais próxima de uma consola de jogos do que de uma corrida de automóveis tradicional. Mas nesta época, em que foram introduzidos os carros da segunda geração, mais rápidos e com maior autonomia, a emoção e a imprevisibilidade têm durado até à última curva. Foi o que aconteceu este ano no território vizinho. Stoffel Vandoorne (ex-piloto McLaren F1) saiu da pole mas foi surpreendido pelos seus adversários, com Oliver Rowland (Nissan) a assumir o comando, seguido de Bird. Mas um acidente envolvendo os dois pilotos da Mahindra, Jerome d’Ambrosio e Pascal Wehrlein, a equipa com melhor performance até aqui, e Filipe Nasr, interrompeu a corrida durante 15 minutos.

No reinício, Bird ultrapassa Rowland, que cai para décimo, e Lotterer não perde tempo e repete a operação, ocupando o topo da classificação.

Num circuito exíguo, construído no porto marítimo junto ao centro financeiro da RAEHK, não há lugar para erros, e Sebastien Buemi, o outro piloto Nissan e eterno candidato ao título, conseguiu percebê-lo a meio da prova quando destruiu uma roda numa das chicanes, trazendo o safety car de volta para a pista. Vandoorne também parava, continuando a sua série de maus resultados.

Até ao fim

Com 11 minutos de prova por cumprir, a luta continuou nas garras de Bird e do alemão da Teecheetah, que comandava pela primeira vez na sua carreira uma corrida de Fórmula E. Mas nunca se desiste e cada milímetro da pista conta. Forçando a ultrapassagem, o piloto inglês recupera a primeira posição, deixando um rasto de fumo no carro de Lotterer, que não conseguiu chegar até ao fim. A manobra seria penalizada pelos comissários de pista, elevando Eduardo Mortara (Venturi), o segundo a passar a linha de meta, ao topo do pódio, seguido de Di Grassi (Audi) e Frinjs (Virgin). Bird foi relegado para o sexto posto.

Quanto a António Félix da Costa, piloto português vencedor do GP de Macau, pela primeira vez não deu nas vistas esta época. Partindo de 20.º lugar, cedo se queixou de falta de velocidade do seu BMW, conseguindo no entanto recuperar até à décima posição ocupando agora o quinto lugar no campeonato, com 47 pontos. A competição é comandada por Sam Bird (54), seguido por d’Ambrosio (53) e Di Grassi e Mortara (ambos com 52), o que deixa tudo em aberto.