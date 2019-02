A Associação Promotora da Instrução dos Macaenses (APIM), que tutela o Jardim de Infância D. José da Costa Nunes, tomou na sexta-feira uma decisão relativamente aos processos disciplinares instaurados à directora e educadora. Segundo a Rádio Macau, o presidente da APIM, Miguel de Senna Fernandes não quis, no entanto, revelar os resultados antes de notificar as funcionárias em causa. As penalizações podem ir da advertência até à rescisão do vínculo laboral. A directora mantém-se em funções, enquanto a educadora de infância se encontra suspensa desde Maio, quando foi tornado público o caso de alegados abusos sexuais. Um caso arquivado, em meados do mês, pelo Ministério Público que não descarta, porém, reabri-lo se surgirem novas provas.