O alinhamento do Sónar Hong Kong 2019 traz 35 actuações aos cinco palcos espalhados pelo Hong Kong Science Park, nos Novos Territórios. A terceira edição do festival está marcada para 13 de Abril e tem como principais nomes Bonobo, John Talabot e Thundercat

A festa está marcada para dia 13 de Abril no Hong Kong Science Park, nos Novos Territórios. A terceira edição do Sónar Hong Kong 2019 já tem cartaz completo, com 35 actos musicais distribuídos por cinco palcos ao longo de 15 horas (das 12h às 3h).

Um dos destaques do cartaz deste ano é Bonobo, nome de palco de Simon Green, o músico britânico baseado em Los Angeles que trouxe o trip hop para o século XXI. Os ambientes tranquilos da sonoridade de Bonobo são um cozinhado que mistura o tradicional downtempo narcótico do estilo musical que nasceu em Bristol, com bandas como Massive Attack e Portishead, com fragmentos de jazz e música do mundo.

Normalmente, a música de Bonobo ganha em vida em palco com uma banda. Porém, a performance do britânico no Sónar será em formato DJ set.

Bonobo tem seis discos lançados pela editora de culto Ninja Tunes que agrega um conjunto de DJs e projectos como The Cinematic Orchestra, Amon Tobim e Funki Porcini.

Recentemente, o britânico lançou “Ibrik”, um single repleto de tropicalismo, linha de baixo poderosa e batida contagiosa. O último registo longo da carreira de Bonobo, “Migration”, lançado em 2017, foi nomeado para melhor disco de dança e electrónica na 60ª edição dos Grammys.

Batidas fortes

Vindo de Barcelona, a cidade natal do Sónar, e em estreia absoluta em Hong Kong chega-nos John Talabot, o DJ que rebenta pistas de dança com a sua peculiar visão do que deve ser o house. Apesar de só ter um álbum no currículo, o espanhol não tem parado de lançar singles, remisturado outros artistas e multiplicado em colaborações várias, onde se destaca a participação em 2012 na digressão dos The xx.

Caberá a Talabot encerrar o festival com um DJ set marcado para a 1 da manhã no SonarClub. Será muito difícil ficar parado ou som da electrónica progressiva do espanhol que combina elementos de deep house e synth-pop.

Outro dos nomes incontornáveis do cartaz deste ano é Thundercat, um veterano que atravessa géneros musicais com toda a naturalidade. O norte-americano começou a carreira como baixista dos históricos Suicidal Tendencies, lançou quatro discos a solo e colaborou com artistas como Kendrick Lamar, Kamasi Washington, Erykah Badu e Flying Lotus. Thundercat é mais uma das estreias absolutas em Hong Kong.

Com uma sonoridade tão ecléctica que se torna difícil de definir, Thundercat situa-se algures entre o funk dos anos 1970, R&B, soul, jazz e electrónica. O concerto está marcado para as 20h no palco do anfiteatro SonarVillage, e promete ser um dos concertos do ano.

Outros palcos

A seguir a Thundercat, o palco do SonarVillage recebe MØ, a dinamarquesa que conquistou o público de Hong Kong durante o Clockenflap 2017.

Frequentemente comparada e artistas como Grimes e Twin Shadow, MØ regressa à região vizinha com dois discos na bagagem e uma fama crescente no Spotify e YouTube graças ao viciante electropop que caracteriza a sua sonoridade.

O cartaz do festival tem ainda mais de três dezenas de artistas. A saber: Alexmalism, AlunaGeorge, Anja Schneider, Art Department, Benjamin Damage, CLON x NWRMNTC, Club Kowloon, DJ Mengzy, Fergus Heathcote, Finsent C, Gaika, Ghostly Park, Hong Qile, Hyph11E, Ivan Sit, JayMe, Marco Yu, Mean Gurls Club, Meuko! Meuko! featuring NAXS Corp., Mileece, Miss Yellow, Nerve x pink;money, Object Blue, Rewind, Ryan Hemsworth ft. Yurufuwa Gang, Sam Giles, Scintii, Sonia Calico, Visaal, Yiannis, Youry, Zuckermann

Como é tradição, nem só de música se faz o Sónar Hong Kong. Como tal, os festivaleiros vão poder repartir a atenção por um programa dedicado à criatividade tecnológica, performances audiovisuais, palestras sobre Realidade Virtual, Inteligência Artificial e tudo o resto que anuncia o futuro. Os bilhetes já se encontram à venda e custam entre 580 e 780 dólares de Hong Kong.