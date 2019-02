OChing Fung venceu Hang Sai por 4-0, na quarta-feira à noite no Canídromo, e colocou fim na crise de resultados, com a primeira vitória nesta Liga de Elite. Os comandados de João Rosa entraram melhor na partida e Alex Sampaio inaugurou o marcador, ainda no primeiro minuto.

Em vantagem, o Hang Sai, equipa que se reforçou para a temporada, conseguiu aguentar até aos 52 minutos sem sofrer qualquer golo. No entanto, William Gomes fez o 2-0 nessa altura, e 29 minutos depois, quando o relógio indicava os 81, dilatou o resultado para o 3-0. O último golo do Ching Fung chegou quase no final do encontro, aos 90 minutos, através de Li Meng Ho.

No outro encontro de quarta-feira, o Ka I e o Tim Iec empataram 2-2. O resultado tem um sabor amargo para a equipa orientada por Josecler, uma vez que o Ka I estevem em vantagem por 2-0 até aos 77 minutos. Até essa altura, Thiago Silva foi o jogador em destaque com golos para o Ka I aos 27 minutos, ainda na primeira parte, e aos 52 minutos. Contudo, a reacção do Tim Iec surgiu aos 77 minutos por Hun Seng Kai e aos 87, por Lei Chi Seng.