A autora e ilustradora portuguesa Catarina Sobral foi distinguida na China, na Feira Internacional do Livro Infantil de Xangai, com o livro “Comment ça, il a renoncé?”, ainda inédito em Portugal.

A feira do livro começou sexta-feira, tendo anunciado os vencedores dos prémios internacionais para jovens ilustradores, com Catarina Sobral a receber uma menção especial pelo álbum ilustrado “Comment ça, il a renoncé?”.

O livro foi publicado este ano originalmente pela editora suíça Éditions Notari, e ainda está inédito em Portugal. Ancorada na realidade, esta é uma “história contemporânea, surreal e perturbadora, sobre o tema do desenvolvimento sustentável”, refere a editora suíça.

Catarina Sobral recebe a menção especial depois de ter sido uma das 50 finalistas ao prémio da feira literária chinesa, juntamente com a ilustradora portuguesa Carolina Celas, que concorreu com o livro “Horizonte”.

Catarina Sobral, que teve a obra visual em destaque durante o mês de outubro no Teatro Luís de Camões – LU.CA, em Lisboa, tem cerca de uma dezena de livros ilustrados, a maioria já traduzidos e editados noutros países, como Coreia do Sul, Japão, Brasil, Espanha e Suíça. Alguns deles, como “Achimpa” e “O meu avô”, valeram-lhe prémios internacionais.

O livro “Vazio” (2014) deu origem a um filme de animação, o “Razão entre dois volumes”, já apresentado em festivais. Recentemente editou o livro “Impossível”, sobre a origem do universo, já transposto para palco. A Feira Internacional do Livro Infantil de Xangai, que aconteceu pela primeira vez em 2013, termina no domingo.