Empresas estrangeiras, sediadas na capital financeira chinesa, saúdam a intenção do Presidente chinês de expandir a outras regiões do país as práticas bem sucedidas em Xangai de liberalização de investimento e comércio

A China irá capitalizar o papel de Xangai e das regiões circundantes para a abertura do país, segundo afirmou o Presidente Xi Jinping durante a cerimónia de abertura da Exposição Internacional de Importação da China (CIIE, na sigla inglesa), na capital económica chinesa, na passada segunda-feira.

A Zona Piloto de Livre Comércio da China (Xangai) será expandida, disse Xi, acrescentando que o país irá encorajar e apoiar “passos sólidos e criativos” por parte do município para avançar com a liberalização do investimento e comércio, de modo a que mais das suas práticas bem-sucedidas possam ser replicadas noutras partes da China, informa o Diário do Povo.

A zona de livre comércio é a primeira do género no país, abrangendo uma área de 120km2.

Xangai irá também receber apoio para cimentar sua posição como um centro financeiro internacional e polo de inovação científica. O governo deverá auxiliar as instituições fundamentais e o seu mercado de capital, de acordo com Xi.

Uma nova plataforma de comércio para empresas de inovação científica e tecnológica será lançada em Xangai, bem como um sistema experimental de registo para concursos públicos, afirmou.

“Iremos apoiar o desenvolvimento integrado da foz do rio Yangtzé”, prosseguiu o Presidente. “Faremos dele uma estratégia nacional e implementaremos a nossa nova filosofia de desenvolvimento na sua plenitude”.

O Presidente afirmou que o aprofundamento da integração é parte do plano nacional de melhorar a reforma e abertura do país, juntamente com a iniciativa “Uma Faixa, uma Rota”, o desenvolvimento coordenado da região Beijing-Tianjin-Hebei e o desenvolvimento da faixa económica do rio Yangtzé e da baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

Benefícios múltiplos

Denis Depoux, CEO da filial chinesa da consultora global Roland Berger, afirma que a integração da foz do rio Yangtzé enquanto estratégia nacional será determinante para Xangai. “Terá um efeito positivo na economia da cidade”, vincou.

“Isto, combinado com o aprofundamento da expansão da zona de livre comércio e com o apoio a um mercado de acções com base na inovação, irá criar novas oportunidades no sector de infraestruturas, bem como estabelecer Xangai como um centro tecnológico”, disse.

Pan Jianjun, porta-voz do grupo Bright Food, disse que a empresa se sente encorajada pela decisão do governo de estabelecer novas áreas na Zona de Livre Comércio de Xangai.

“Este passo irá ajudar a Bright Food a chegar ao vasto mercado além-fronteiras e facilitar o financiamento e investimento externos, deste modo respondendo à procura de produtos estrangeiros dos consumidores chineses”, disse Pan.

Algumas empresas estrangeiras, incluindo a Volvo, disseram que tomaram a decisão correcta ao estabelecer a sua sede para a Ásia-Pacífico em Xangai.

“Esta iniciativa proposta pelo Presidente Xi irá facilitar o desenvolvimento da Volvo na China e na região da Ásia-Pacifico e o desenvolvimento global da marca”, afirmou Michel Zhao, vice-presidente do departamento de comunicação da Volvo Car Asia Pacific.