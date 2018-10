O secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, disse esta tarde na Assembleia Legislativa (AL) que é a ele que devem ser imputadas as responsabilidades sobre o erro na adjudicação do contrato relativo à construção do parque de materiais e oficinas do metro ligeiro, tendo pedido desculpas à população.

“Peço autorização ao presidente para, através deste plenário, pedir desculpas à população de macau por este erro. Quanto à responsabilidade, sendo o secretário o responsável por este serviço, por isso é minha. Em relação às providencias a tomar no futuro, já reuni com os directores de modo a avaliar a melhor forma para evitar que situações dessas se voltem a repetir.”

Raimundo do Rosário assumiu também que “o metro ligeiro é uma empreitada feita por pessoas inexperientes, e se alguma falha acontecer a responsabilidade cabe ao secretário”.

No debate desta tarde, que começou às 15h00, Raimundo do Rosário garantiu que o orçamento de 11 mil milhões de patacas para a linha da Taipa não deverá derrapar e que o Governo já está a planear outros segmentos do projecto. As novidades deverão surgir aquando da apresentação das Linhas de Acção Governativa, em Novembro.

“Quando debatermos as LAG vou falar sobre o orçamento da ligação a Macau e espero que no próximo ano, ainda no meu mandato, possa saber o orçamento para a linha de Seac Pai Van e quando será finalizado. Está a ser feito um estudo sobre a linha este, não tenho sequer uma planta, e não sei qual o orçamento”, revelou.