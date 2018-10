O piloto de Macau André Couto subiu ontem ao pódio com a conquista do primeiro lugar, na sétima etapa do Campeonato Chinês de Carros de Turismo que decorreu no circuito de Tianma, em Xangai. Já Rodolfo Ávila conseguiu apenas o 12.º lugar devido a um problema no carro no início da corrida

André Couto assegurou ontem a vitória na segunda corrida da sétima etapa do Campeonato Chinês de Carros de Turismo (CTCC, na sigla em inglês) que teve lugar no circuito de Tianma, em Xangai.

De acordo com o portal Touring Car Times “André Couto fez o que era necessário para ajudar a equipa- Dongfeng Kia Racing – na sua luta pelo título com esta vitória em Tainma”.

Na corrida de abertura, realizada no sábado, o piloto de Macau tinha ficado em 10.º lugar. Na mesma prova, Rodolfo Ávila ficou na terceira posição.

Na prova de ontem, Couto corria entre os Ford Focus de Andy Yan e de Josh Burdon. Burdon acabou por sair do pelotão dos três da frente deixando Yan e Couto na luta pelo primeiro lugar. O piloto de Macau acabou por se destacar na 19.ª volta e conquistou a vitória com uma vantagem de quatro segundos sobre o segundo lugar.

Turkington foi o piloto mais rápido na segunda parte da corrida de ontem, numa tentativa de diminuir a diferença com os três primeiros lugares, mas acabou por ficar na quarta posição ao volante do VW Lamando, seguido de Fontana.

Ávila para trás

Já Rodolfo Ávila ficou-se por um 12.º lugar na corrida de ontem. O piloto de Macau partiu da 10.ª posição da grelha e no momento do arranque, “num episódio já visto este ano, o VW Lamando nº9 ficou imobilizado”, lê-se no comunicado enviado à comunicação social.

“Quando finalmente o meu carro arrancou já tinha perdido meia volta para todos os meus adversários. Ainda consegui recuperar até ao 12.º lugar e fazer a melhor volta da corrida”, refere Ávila. Ainda assim, com os pontos obtidos este fim-de-semana o piloto de Macau subiu à quarta posição no Campeonato de Pilotos, sendo o melhor representante da equipa.

Antes da sessão de qualificação, realizada no sábado, Ávila e a equipa SVW333 Racing tiveram conhecimento de que os resultados da equipa oficial da SAIC Volkswagen na segunda corrida em Wuhan foram repostos, sendo que os quatro Lamando GTS tinham sido desclassificados por uma alegada e infundada irregularidade nas pastilhas de travão.

Na sessão de qualificação, que determina a grelha de partida para a primeira corrida, Ávila foi o sexto mais rápido, um resultado que ficou aquém das expectativas do piloto. “A qualificação não correu como eu queria, pois tivemos um problema com o diferencial. A afinação do acelerador também não estava boa e tivemos que fazer alterações para a corrida, melhorando substancialmente o comportamento do carro”, explicou o piloto que corre com a bandeira da RAEM.

Para as 17 voltas da corrida de sábado, Ávila teve “um arranque fulgurante, subindo logo à terceira posição”.

Para a segunda corrida do fim-de-semana, visto que a grelha de partida foi determinada pela ordem inversa das doze primeiras posições da primeira corrida, Ávila largou da 10.ª posição, e acabou por terminar no 12.º lugar.

A temporada de 2018 do CTCC termina no fim-de-semana de 24 e 25 de Novembro no Circuito Internacional de Xangai.