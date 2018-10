Os japoneses do Kashima Antlers apuraram-se ontem para a final da Liga dos Campeões asiática de futebol, ao empatarem 3-3 no campo dos sul-coreanos do Suwon Bluewings, prevalecendo o triunfo por 3-2 da primeira mão.

O Kashima chegou ao intervalo em vantagem, com um golo de Yamamoto, aos 25 minutos, mas apanhou um grande susto na segunda parte, quando a equipa da casa, subitamente, deu a volta ao marcador e colocou-se na frente da eliminatória, com golos de Lim Sang-Hyub (52), Cho Sung-Jin (53) e do montenegrino Damjanovic (60).

Nishi, aos 64 minutos, voltou a deixar empatada a eliminatória e o brasileiro Serginho, aos 82, garantiu o apuramento do clube japonês, que está pela primeira vez na final da ‘Champions’ asiática.

Nos jogos decisivos da prova (a final é disputada em duas ‘mãos’), o Kashima Antlers vai defrontar os iranianos do Persépolis, que também se vão estrear nesta fase da competição.

Na outra meia-final, o Persépolis eliminou o Al Sadd, do Qatar, orientado pelo português Jesualdo Ferreira, depois de uma vitória por 1-0 e um empate 1-1.