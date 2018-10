O director do Gabinete de Ligação do Governo Central em Macau, Zheng Xiaosong, morreu aos 59 anos, no sábado, após ter saltado da sua residência. A informação foi avançada esta manhã, pelo Gabinete de Ligação, num comunicado em que informa que o máximo responsável do Gabinete Central na RAEM lutava contra uma depressão.

Segundo a informação disponibilizada, Pequim já enviou as condolências à família de Zheng e também Chui Sai On, Chefe do Executivo de Macau, declarou sentir-se consternado. “Foi com profunda consternação que recebi a notícia da morte do director Zheng Xiaosong. Manifesto, em nome pessoal e em nome do Governo da Região Administrativa Especial de Macau, o mais profundo pesar e endereço as nossas sentidas condolências à sua família”, disse Chui, em comunicado.

Zheng estava na liderança do Gabinete de Ligação desde Setembro do ano passado. Na altura, foi escolhido para substituir Wang Zhimin, que foi promovido ao cargo de representante de Hong Kong em Pequim.

O ex-director do Gabinete de Ligação era natural de Shijiazhuang, na Província de Hebei, e membro do Partido Comunista desde 1986. Antes disso, tinha estudado na Universidade de Oslo, Noruega, e na Universidade de Oxford.

No currículo conta igualmente com passagens pela Agência Noticiosa Xinhua, Ministério dos Negócios Estrangeiros e Governo da Província de Fujian.