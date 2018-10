Do grupo BRICS, a China é o país mais competitivo, seguido pela Federação Russa, de acordo com o Relatório de Competitividade Global 2018, conduzido pelo Fórum Económico Mundial.

Com um total de 98 indicadores para avaliar a produtividade e a competitividade em 140 países e regiões do mundo, cada indicador varia de 0 a 100 para demonstrar o progresso actual e a distância real de uma economia.

A China ocupa o 28º lugar, com uma pontuação de 72,6, segundo o relatório. É de destacar também a capacidade de inovação chinesa, que ocupa o 24º lugar na tabela mundial.

O gigante asiático, que conta com o crescimento mais rápido no mundo, actua como um dos principais contribuintes para a região Ásia-Pacífico leste, a qual representou cerca de um terço do crescimento global em 2017.

A China ocupa também o primeiro lugar em termos da escala de mercado, com base na paridade de poder de compra per capita, segundo o relatório.

Os Estados Unidos são a nação mais competitiva do mundo pela primeira vez em uma década, seguidos por Singapura e pela Alemanha. A Suíça, que encabeçou a lista no ano passado, ocupa agora o quarto lugar. Quase 90% dos primeiros 30 lugares são economias desenvolvidas na Ásia e na Europa.