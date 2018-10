A51.ª edição do Grande Prémio de Motos de Macau vai contar pela primeira vez com uma senhora à partida. A participação da holandesa Nadieh Schoots será certamente um dos acontecimentos a seguir na edição deste ano da prova de motociclismo mais antiga do sudeste asiático.

Com 27 anos, Schoots começou a sua carreira aos 14 anos, participando em diversas provas de Minibikes um pouco por toda a Europa, sempre na companhia do pai. Em 2010, “deu o salto” para as motas, alinhando na classe Supersport 600cc e desde aí nunca mais parou. Na semana transacta confirmou nas redes sociais, com um vídeo, que recebeu o convite para fazer parte do restrito plantel de vinte e oito concorrentes que no mês de Novembro vão enfrentar o circuito citadino montado na nossa cidade, naquela que será, como classificou a própria, uma participação “muito especial”.

Pela estrada fora

A talentosa piloto holandesa, que tem no seu histórico dezenas corridas de velocidade, incluindo participações no Campeonato Britânico de Superstock, decidiu voltar a sua atenção para as corridas de estrada em 2017, realizando uma temporada completa no exigente “International Road Racing Championship (IRRC)”. E certamente a sua participação não passou despercebida, pois obteve vários top 10, foi a melhor novata na prova de Horice, fez a melhor volta na corrida em Schleiz e assim por diante.

Em Maio passado, na emblemática North West 200, pilotando uma Kawasaki Zx-10R, Schoots sofreu uma queda que a impossibilitou de se estrear no Grande Prémio do Ulster devido às mazelas sofridas numa perna. Objectivo seria depois alinhar à partida da prova da Ilha de Man, o seu grande sonho enquanto motociclista de competição. Tal não foi possível, portanto as atenções viraram-se para a corrida da RAEM.

Agora que a sua recuperação está praticamente concluída, ao ponto de ter participado na prova do IRRC em Frohburg no final de Setembro, a jovem piloto está pronta para enfrentar o traiçoeiro Circuito da Guia, entrando assim na história como a primeira mulher a alinhar à partida do Grande Prémio de Motos de Macau.

Mais novatos

Apesar da lista oficial de inscritos da prova não ter ainda sido revelada ao público em geral, pois tal só habitualmente ocorre na conferência de imprensa de meados do mês de Outubro, a edição deste ano contará com, pelo menos, mais três estreantes no Circuito da Guia. A equipa Dafabet Devitt Racing confirmou que vai participar com duas Kawasaki ZX-10R Superstock – uma para Paul Jordan, da Irlanda do Norte, e outra para o inglês Dominic Herbertson – na prova de encerramento de temporada.

Por seu lado, também de terras de Sua Majestade chega Daley Mathison, que aos 27 anos vai fazer a sua estreia entre nós com uma BMW S1000RR da equipa Penz13.