Uma série de fotografias do português Edgar Martins integra uma exposição de trabalhos feitos por presidiários patente ao público desde ontem no centro de artes Southbank Centre, em Londres.

“I’m Still Here” é a 11.ª exposição produzida pela Fundação Koestler, que promove programas artísticos nas prisões e apoia mais de 3.500 pessoas no sistema criminal para aprenderem novas competências e exprimirem-se de forma criativa. As obras de arte em exposição, entre as quais pinturas, esculturas ou textos, foram produzidas por criminosos, reclusos em hospitais prisão e presidiários que participaram nos Prémios Koestler 2018.

A exposição “I’m Still Here”, no Southbank Centre em Londres, mantém-se até 4 de Novembro. Edgar Martins nasceu em Évora, cresceu em Macau, vive actualmente em Bedford, no Reino Unido, e o seu trabalho tem vindo a ser exposto e premiado internacionalmente.